В России за сутки выявили 15,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 15700 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15700 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4389, Санкт-Петербурге – 684, Московской области – 466.

Всего в стране выявлено 1 447 335 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 096 560 человек, из них 10 952 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 317 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24952 человек.

Накануне, 20 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 319. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 619.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.