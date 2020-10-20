В России за сутки выявили 16,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4999, Санкт-Петербурге – 695, Московской области – 426.

Всего в стране выявлено 1 431 635 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 085 608 человек, из них 9704 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 269 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 635 человек.

Накануне, 19 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 982. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 337.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.