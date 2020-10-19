В России за сутки выявили 16 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 982 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5376, Санкт-Петербурге – 686, Московской области – 466.

Всего в стране выявлено 1 415 316 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 075 904 человек, из них 5328 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 179 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 24 366 человек.

Накануне, 18 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15 099. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 228.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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