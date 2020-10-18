В России за сутки выявлено 15099 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 15099 случаев коронавируса в 84 регионах, общее число выявленных случаев в стране составило 1 млн 399 тыс. 334, сообщили в опрештабе по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 5377человек. (…) За сутки подтверждено 185 летальных случаев с коронавирусом», – говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период выздоровели 1 млн 070 тыс. 576 человек, скончались – 24187 человек. Под медицинским наблюдением остаются 304 тыс. 284 человека.

Накануне в России было выявлено 14922 новых случаев коронавируса. Таким образом, число случаев за сутки увеличилось на 177.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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