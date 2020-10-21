Гинцбург заявил о возможности сделать ситуацию с коронавирусом управляемой за 10 месяцев

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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах конференции клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
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Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
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«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

Олег Хавич, политический аналитик
Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния. Подробности...

Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
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США уничтожили помощь из России

Обсуждение: 6 комментариев

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Гинцбург заявил о возможности сделать ситуацию с коронавирусом управляемой за 10 месяцев

    21 октября 2020, 15:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Вакцинация населения препаратом от коронавируса позволит сделать ситуацию с распространением инфекции в России управляемой в течение 10-12 месяцев, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Надеемся, что в течение 10-12 месяцев, у нас в стране во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакцинноуправляемой», – передает его слова ТАСС.

    Гинцбург уточнил, что сейчас вакцина «Спутник V» для гражданского оборота производится только на базе центра им. Гамалеи, поэтому прививают пока только медиков, работающих в «красной зоне», и некоторых учителей. «Но могу вам сообщить, что, начиная со следующего понедельника, в производство вакцинного препарата будет включена так называемая наша отечественная бигфарма в лице «Генериума», «Р-Фармы» и присоединившегося «Биокада», а также АФК «Система» (…), которая тоже располагает предприятиями по производству такой вакцины», – отметил директор центра.

    Он добавил, что «практически через две недели количество вакцины, которое будет поступать в гражданский оборот, уже с десятков тысяч превратится в сотни тысяч».

    «А через месяц, я думаю, есть все основания говорить о том, что количество выпускаемой вакцины будет исчисляться миллионами доз, что позволит в течение 9-12 месяцев провакцинирвовать 70% населения нашей страны, что, согласно учебникам эпидемиологии, достаточно для того, чтобы (...) распространяющееся инфекционное заболевание сделать управляемым. Это окончательная цель всех, кто работает над этим проектом», – сказал Гинцбург, добавив, что к декабрю производство вакцины «Спутник V» может достигнуть 5-6 млн доз в месяц.

    На вопрос от председателя Совфеда Валентины Матвиенко, нужно ли делать прививку сенаторам, Гинцбург призвал членов СФ не тянуть с вакцинацией.  «Чем раньше, тем лучше, это я точно могу сказать. Я 30 марта привился», – сказал он.

    Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.


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