Гинцбург заявил о возможности сделать ситуацию с коронавирусом управляемой за 10 месяцев

Вакцинация населения препаратом от коронавируса позволит сделать ситуацию с распространением инфекции в России управляемой в течение 10-12 месяцев, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Надеемся, что в течение 10-12 месяцев, у нас в стране во всяком случае, мы сделаем эту инфекцию вакцинноуправляемой», – передает его слова ТАСС.

Гинцбург уточнил, что сейчас вакцина «Спутник V» для гражданского оборота производится только на базе центра им. Гамалеи, поэтому прививают пока только медиков, работающих в «красной зоне», и некоторых учителей. «Но могу вам сообщить, что, начиная со следующего понедельника, в производство вакцинного препарата будет включена так называемая наша отечественная бигфарма в лице «Генериума», «Р-Фармы» и присоединившегося «Биокада», а также АФК «Система» (…), которая тоже располагает предприятиями по производству такой вакцины», – отметил директор центра.

Он добавил, что «практически через две недели количество вакцины, которое будет поступать в гражданский оборот, уже с десятков тысяч превратится в сотни тысяч».

«А через месяц, я думаю, есть все основания говорить о том, что количество выпускаемой вакцины будет исчисляться миллионами доз, что позволит в течение 9-12 месяцев провакцинирвовать 70% населения нашей страны, что, согласно учебникам эпидемиологии, достаточно для того, чтобы (...) распространяющееся инфекционное заболевание сделать управляемым. Это окончательная цель всех, кто работает над этим проектом», – сказал Гинцбург, добавив, что к декабрю производство вакцины «Спутник V» может достигнуть 5-6 млн доз в месяц.

На вопрос от председателя Совфеда Валентины Матвиенко, нужно ли делать прививку сенаторам, Гинцбург призвал членов СФ не тянуть с вакцинацией. «Чем раньше, тем лучше, это я точно могу сказать. Я 30 марта привился», – сказал он.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.