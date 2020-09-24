Все регионы получили пробные партии вакцины «Спутник V»

Все российские регионы получили первые пробные партии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные для гражданского оборота, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-ковид-вак» (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Все препараты снабжены цифровой маркировкой», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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