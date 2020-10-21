Глава Кузбасса ушел на самоизоляцию из-за симптомов коронавируса Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 21 октября 2020, 16:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире телеканала «Россия 1» четыре типа заболевания коронавирусом. По классификации Мясникова, COVID-19 переносится людьми по нескольким сценариям: бессимптомное течение болезни; коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ; осложнения в виде нетяжелой пневмонии; агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией, передает РИА «Новости». Медик отметил, что четвертый вариант особенно опасен в случае наличия у пациента хронических заболеваний. На ваш взгляд Вы поддерживаете обязательную вакцинацию населения от коронавируса? Да, всех граждан

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Нет, вакцинация должна быть добровольной

Ранее сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил уже более 80 мутаций COVID-19. До этого замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что осенью может появиться риск сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса, результат которого пока не изучен.

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