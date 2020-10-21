Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил более 80 мутаций COVID-19, но они не влияют на эффективность разработанной вакцины, заявиил гендиректор центра Ринат Максютов.

«Центр «Вектор» дополнительно проводит широкие исследования генетической изменчивости нового коронавируса во всех регионах России. Мы на постоянной основе проводим полногеномное секвенирование и выявляем возможные мутантные варианты. В настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных. Но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины», – сказал Максютов в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

Он также сообщил, что специалисты центра «Вектор» и Роспотребнадзора работают над созданием объединенной вакцины против гриппа и коронавируса.

По его словам, необходимость в данной вакцине обусловлена тем, что, согласно исследованиям, одновременное инфицирование гриппом и новым коронавирусом значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него.

Кроме того, директор центра «Вектор» оценил критику в адрес российской вакцины от коронавируса. «Анализируя весь шквал критики, мы видим, что подавляющая ее часть совершенно необоснованна, нас критикуют, но мы движемся дальше и все вместе выполняем благое дело», – цитирует РИА «Новости» Максютова.

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Ранее замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что осенью может появится риск сочетания острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа и коронавируса, результат которого пока не изучен.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.