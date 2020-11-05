AstraZeneca сорвала сроки поставок вакцины от коронавируса в Британию

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сорвала сроки поставок вакцины в Великобританию, сообщила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

По информации Financial Times, к концу года компания сможет поставить вакцину, разработанную совместно с Оксфордским университетом, лишь в количестве четыре млн доз из заказанных 100 млн, передает ТАСС.

Еще в мае правительство объявляло, что AstraZeneca пообещала изготовить и направить в Соединенное Королевство до конца сентября 30 млн доз вакцины от коронавируса в преддверии реализации программы массовой вакцинации населения.

Бингем выражала уверенность, что к началу лета 2021 года в стране проведут вакцинацию почти 30 млн человек, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

В дополнение к вакцине AstraZeneca Великобритания заказала в этом году, по словам Бингем, 10 млн доз препаратов у консорциума BioNTech – Pfizer, а также партии вакцин у Janssen и Novavax.

Ранее американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в США.

Напомним, вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

При этом 21 октября стало известно, что в Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ сообщали, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний данной вакцины является тревожным сигналом. В то же время препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

Во вторник директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной».