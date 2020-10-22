Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

Если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca.

Гинцбург отметил, что «все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут», однако «самое главное – от чего они умрут», передает РИА «Новости».

«Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», – добавил ученый.

Комментируя продолжение испытаний, он предположил, что у компании есть «серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть» и вакцинацию.

«Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать. Если есть какие-то намеки на связь этих двух явлений – вакцинация и смерть – то конечно, надо останавливать согласно любому законодательству», – уточнил Гинцбург.

Напомним, вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

Накануне, 21 октября, стало известно, что в Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ сообщали, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. Препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний данной вакцины является тревожным сигналом.

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