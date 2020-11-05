Проценко предупредил о новом пике коронавируса весной

Новый пик распространения коронавирусной инфекции в России может прийтись на март 2021 года, предположил главврач ГКБ № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих... Идеально, если к марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать (...) третью волну, которая будет менее насыщенной, менее бурной в плане количества заболевших, если к этому моменту появится эффективная вакцина», – заявил Проценко RT.

При этом, по словам главврача, на изучение вакцины необходимо будет потратить три–четыре месяца.

Проценко также отметил, что пандемия коронавируса в стране может завершиться к лету 2021 года. «Очень надеюсь, что в июне, а может, раньше», – сказал он.

Проценко в четверг говорил, что россияне в целом стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. В Кремле отмечали, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но находится под контролем.