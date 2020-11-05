В России за сутки выявили 19,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 19 404 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5255, Санкт-Петербурге – 1093, Московской области – 588.

Всего в стране выявлено 1 712 858 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 279 169 человек, из них 12 238 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 292 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 29 509 человек.

Накануне, 4 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 768. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 364.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.