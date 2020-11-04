В России за сутки выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 19 768 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5826, Санкт-Петербурге – 1031, Московской области – 569.

Всего в стране выявлено 1 693 454 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 266 931 человек, из них 15 567 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 389 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 29 217 человек.

Накануне, 3 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 648. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1120.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.