В России за сутки выявили 18,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 18 648 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5150, Санкт-Петербурге – 944, Московской области – 567.

Всего в стране выявлено 1 673 686 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 251 364 человек, из них 15 331 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 355 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 28 828 человек.

Накануне, 2 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 257. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 391.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.