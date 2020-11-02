В России за сутки выявили 18,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 18 257 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4796, Санкт-Петербурге – 923, Московской области – 556.

Всего в стране выявлено 1 655 038 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 236 033 человек, из них 10 360 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 238 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 28 473 человека.

Накануне, 1 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 18 665. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 408.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.