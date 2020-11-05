В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но под контролем: готовимся к худшему, надеемся на лучшее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эпидемия развивается, она продолжается, ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем. Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Каких-то точных прогнозов, по его словам, «по понятным причинам» здесь быть не может.

«Ведь мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему – это стандартная формула поведения», – отметил пресс-секретарь президента России, подчеркнув, что «ситуация в целом тревожная», но в такой ситуации нужно просто поддерживать в целом системную мобилизацию здравоохранения, что и происходит на деле.

Песков добавил, что в некоторых российских регионах есть сбои в борьбе с коронавирусом.

«К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои (по ситуации с коронавирусом), об этом известно президенту, налажена система экстренного реагирования на подобные сбои», – сказал он.

Песков не стал называть конкретные регионы, заметив, что «за последние две недели они хорошо известны, все эти ситуации фигурируют в СМИ». Представитель Кремля также рекомендовал обращаться с конкретными вопросами по ситуации с коронавирусом в правительственный штаб, который ведет круглосуточную работу в этом направлении.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 712 858 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 279 169 человек, из них 12 238 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 292 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 29 509 человек.

Накануне, 4 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 768. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 364.