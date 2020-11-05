Проценко рассказал о переменах в ситуации с коронавирусом в России

Россияне стали менее внимательно относиться к коронавирусу, некоторые отказываются верить в его существование, заявил главврач ГКБ №40 в «Коммунарке» Денис Проценко, говоря о главных отличиях нынешнего этапа пандемии от весеннего.

«Люди привыкли, люди не верят. В социальных сетях начинаются хейтерские высказывания в духе «врачей под трибунал». За то, что мы, якобы обманываем людей: «COVID нет, у меня в близком кругу никто не заболел». Но можно конечно, пригласить людей, как это сделали наши коллеги в Греции: «Те, кто не верит, жду вас завтра на обходе в 6 утра в «красной зоне», но с маленьким различием: мы в СИЗах (средствах индивидуальной защиты – прим. ВЗГЛЯД), вы – без», – сказал Проценко в интервью для проекта RT «Эпидемия», передает РИА «Новости».

Напомним, за последние сутки в России выявлено 19 тыс. 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. В Кремле отмечали, что ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но находится под контролем.