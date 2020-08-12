Аргентина поздравила Россию с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил от своего имени и от имени своих соотечественников российских ученых с регистрацией вакцины от коронавируса. Текст письма главы государства, адресованного президенту России Владимиру Путину, опубликовало в среду агентство Telam.

«Как и миллионы аргентинцев, я воспринял ваше сегодняшнее (письмо датировано 11 августа – прим. ВЗГЛЯД) объявление с надеждой. От себя и от имени моих соотечественников я прошу передать российским ученым, работавшим над вакциной, которая была сегодня зарегистрирована, поздравления с этим достижением, которое навсегда останется в истории мировой медицины», – передает ТАСС слова президента Аргентины.

«Пандемия еще не преодолена, но сегодня из России пришла хорошая новость, которая позволяет нам бороться с сегодняшними трудностями, представляя светлое будущее», – написал Фернандес.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным отметил важность сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации российской вакцины от COVID-19.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

Нет



Напомним, что президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.