Макрон позвонил Путину по поводу российской вакцины от коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность сотрудничества по борьбе с коронавирусом, в том числе с учетом регистрации российской вакцины от COVID-19.

«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учетом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Кроме того, в ходе разговора, который состоялся по инициативе французской стороны, главы государств обсудили ряд других вопросов.

«Подробно рассмотрена обстановка в Ливанской Республике с акцентом на предпринимаемые Россией и Францией меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению после взрыва в порту Бейрута 4 августа», – сказано в сообщении.

Макрон рассказал о своем недавнем визите в Ливан, а также об итогах организованной Францией видеоконференции по мобилизации международной помощи в связи со взрывом в Бейруте.

Напомним, участники конференции по поддержке Ливана договорились в короткие сроки выделить стране в общей сложности 252,7 млн евро.

«В ходе обмена мнениями о развитии внутриполитической ситуации в Ливане с российской стороны подтверждена позиция в поддержку национального единства и суверенитета республики. Акцентирована необходимость решения всех имеющихся спорных вопросов самими ливанцами на основе конструктивного диалога, без внешнего вмешательства», – говорится в заявлении по итогам разговора.

Также Путин и Макрон обсудили различные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины. В частности, была дана позитивная оценка подписанным 22 июля минской Контактной группой «Мерам по усилению режима прекращения огня».

Путин вновь отметил важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по Минским договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Главы государств договорились продолжить совместную работу в рамках «нормандского формата».

Помимо этого, президенты обсудили протестные акции в Белоруссии. Путин также выразил Макрону соболезнования в связи с гибелью французских граждан на юго-западе Нигера.

«В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита Президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности», – подчеркивается в сообщении Кремля.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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