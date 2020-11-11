Эффективность вакцины «Спутник V» по итогам исследований составила 92%

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», эффективность препарата составила 92%.

В сообщении в Twitter-аккаунте «Спутника V» указывается, что эффективность вакцины «составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)».

Эффективность была доказана на основании первого промежуточного анализа данных через 21 день после получения добровольцами первой иммунизации.

Также в Twitter приводятся слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который заявил, что «Спутник V» – это «эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости, и именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией».

Отмечается, что более 20 тыс. человек из 40 тыс. добровольцев в ходе третьей фазы исследований российской вакцины уже были вакцинированы ее первой дозой, более 16 тыс. – первой и второй дозой. Непредвиденных нежелательных явлений у провакцинированных не выявлено, наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты: «Боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль».

Сообщается, что НИЦЭМ имени Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях вакцины «Спутник V». При этом «полученные в ходе исследований промежуточные данные будут опубликованы научным коллективом (...) в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов».

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.