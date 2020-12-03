Названа дата начала масштабной вакцинации от коронавируса в Москве

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса для медиков, учителей и работников городских соцслужб начнется в Москве 4 декабря, прививочные пункты по вакцинации заработают с 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

В связи с этим он объявил, что для обкатки огромного механизма массовой вакцинации в Москве с 4 декабря открывается электронная запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб.

«В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря», – указал мэр, добавив, что более подробная информация появится в пятницу на портале mos.ru.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.