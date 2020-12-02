Путин объявил о начале масштабной вакцинации от коронавируса

Президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.

«Знаю, что уже более 2 млн доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска – это врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», – сказал президент, обращаясь к Голиковой, передает РИА «Новости».

Голикова в ходе совещания сообщила, что вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе.

«Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре», – сказала Голикова на совещании с президентом.

Президент отметил, что вакцинация начнется с «первых двух групп риска – это врачи и учителя».

Вице-премьер уточнила, что на данный момент идет оценка приоритетных групп населения, включая врачей и педагогических работников. Вице-премьер отметила, что ситуация с пандемией в стране «зафиксировалась».

Также Голикова осветила ситуацию с койками для коронавирусных пациентов. «Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID, это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост. Сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась, и это хорошо», – сказала она, передает ТАСС.

Число свободных коек, по ее словам, также наращивают. «Это во многом связано, в том числе, и с возможностью открытия новых специализированных инфекционных госпиталей, и с реализацией того поручения, которое вы давали по выделению финансовых ресурсов на приобретение лекарств для амбулаторного оказания медицинской помощи, которое тоже дало возможность высвободить соответствующий коечный фонд», – объяснила вице-премьер.

Также Голикова сообщила, что власти страны планируют в декабре предоставить дополнительную помощь на борьбу с распространением заболевания регионам. «В ближайшее время планируем тем регионам Российской Федерации, которым недостаточно финансовых ресурсов на ноябрь-декабрь, предоставить такую помощь», – отметила Голикова.

Накануне, 1 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 402. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1057.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в России массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе-феврале, группы риска будут привиты уже в декабре.