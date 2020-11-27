Названы сроки начала массовой вакцинации россиян от COVID-19

В России массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе-феврале, группы риска будут привиты уже в декабре, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Вакцинация уже началась. Она идет. Сейчас идет полным ходом масштабирование производства. То, что вы называете массовой вакцинацией, начнется в больших объемах в январе-феврале. Ну и группы риска будут вакцинированы уже в декабре, чтобы обеспечивать устойчивость и бесперебойность работы всех служб», – передает его слова РИА «Новости».



Глава Минздрава уточнил, что в группы риска входят медработники, учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией, лица старшего возраста.

«Мы расцениваем, что объем вакцинации [в 2021 году], с учетом лиц старшего возраста, может достигать нескольких десятков миллионов человек. Мы должны обеспечить иммунную прослойку», – сказал Мурашко.

«Вакцинация, как любая медицинская помощь, проводится только при согласии пациента. Принцип добровольности обязателен», – подчеркнул глава Минздрава.

Ранее массовая вакцинация от коронавируса началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тыс. военных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года, она будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны.