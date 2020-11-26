Кремль анонсировал начало массовой вакцинации от коронавируса до Нового года

Кремль ожидает, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года, она будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Точную дату (начала массовой вакцинации) не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что в этом вопросе нужно исходить из главного принципа – добровольности. Он считает преждевременным называть сроки, когда все желающие смогут сделать прививку от коронавируса. «Однозначно, что это будет поэтапно с учетом географии нашей страны и с учетом особенностей хранения различных субстанций», – отметил представитель Кремля.

По его словам, «задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить (возможность вакцинации) для всех желающих». По оценке Пескова, это «задача грандиозная». «Как и перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», – констатировал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заверил, что Кремлю известно о том, что некоторые фармкомпании в России испытывают проблемы с началом выпуска вакцин. «Некоторые компании действительно испытывают проблемы с закупкой необходимого оборудования, некоторые не испытывают, поэтому это зависит от компании – в каждой компании разная ситуация», – заметил он. Песков обратил внимание и на то, что «производителей несколько, не один производитель». «Кто-то более преуспел, кто-то менее, у каких-то компаний получается, у каких-то нет, это абсолютно нормальный процесс», – считает представитель Кремля. Он добавил, что «постепенно увеличивается объем биореакторов, которые задействуются, в них готовится второй компонент (вакцины)».

В то же время Песков не стал отвечать на вопрос, сколько миллионов доз будет произведено до Нового года, переадресовав его в Министерство промышленности и торговли, указав, что «производством прививок внутри страны занимается Минпромторг»

Кроме того, Песков заявил, что у Кремля нет понимания, как долго отдельным группам россиян придется жить в режиме экономии из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Он отметил, что «сейчас прикладываются максимально энергичные усилия для производства вакцин и начала массовой вакцинации», которая поможет замедлить и в перспективе предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».