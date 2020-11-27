В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Вооруженных силах России, планируется привить более 400 тыс. военных, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с поручением президента, началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих», – сказал министр, добавив, что сейчас привиты более 2,5 тыс. военных, до конца года это число должно вырасти до 80 тысяч.

Кроме того, в ВС России проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител для лечения COVID-19. «Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих», – отметил Шойгу, передает РИА «Новости».

Министр также сообщил, что количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах России снижается. «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных Силах полностью контролируется. За последние две недели сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших», – сказал Шойгу.

Министр рассказал, что для борьбы с COVID-19 в военных госпиталях развернуто более 8 тыс. койко-мест, причем половина из них используются в интересах гражданского населения. Для ранней диагностики заболевания военнослужащие проходят компьютерную томографию. Круглосуточно работают 59 томографов, ежедневно выполняется около двух тысяч исследований.

По словам Шойгу, в войсках провели уже более 2,5 млг тестов на COVID-19. «На базе военного госпиталя в Североморске заканчивается строительство 17-го многофункцио¬нального медицинского центра. В интересах гражданского здравоохранения военно-строительным комплексом построено семь многофункциональных медицинских центров. Строительство еще трех находится на стадии завершения», – рассказал он.

Министр напомнил, что всего с начала пандемии военные строители возвели 24 многопрофильных медицинских центра в 19 субъектах России. Строительство еще пяти центров в четырех субъектах продолжается. В двух многопрофильных мобильных госпиталях в Абхазии и Южной Осетии, а также больницах Московской и Курганской областей и Республики Хакасия работают около 2 тыс. медицинских специалистов Минобороны.

«На сегодняшний день медицинскую помощь получили более 11 тысяч гражданских лиц. Сейчас военные медики продолжают работать в девяти регионах страны и шести иностранных государствах», – отметил министр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года, она будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны.

Напомним, что второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%.