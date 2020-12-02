Вакцину «Спутник V» получили свыше 100 тыс. человек из групп риска

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 100 тыс. человек из групп риска получили вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан», – сказал он, представляя вакцину «Спутник V» на специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной вопросам борьбы с пандемией, передает ТАСС.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день пострегистрационные исследования вакцины проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах. Собранные данные об эффективности вакцины свидетельствуют о том, что она формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный, добавил глава Минздрава. «Сейчас вакцина «Спутник V» поставляется во все регионы России, чтобы в ближайшее время начать массовую вакцинацию», – заключил он.

Ранее президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН.

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса оказались эффективны и безопасны.