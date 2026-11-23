В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Основатель праворадикальной сети The Base включен в террористический список ЕС
Совет ЕС внес основателя The Base Наззаро в черный список террористов
Совет ЕС включил в список террористов бывшего аналитика ФБР Ринальдо Наззаро, обвиняемого в создании американской праворадикальной сети The Base, сообщила пресс-служба совета.
«Сегодня Совет ЕС расширил свой антитеррористический черный список, включив в него Ринальдо Наззаро», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Наззаро назван основателем и лидером сети The Base, которая с 2024 года находится под санкциями и обвиняется в причастности к терактам.
Всего в антитеррористическом черном списке ЕС числятся 14 физических лиц и 23 организации. Западные издания ранее сообщали о возможном нахождении Наззаро на территории России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз анонсировал санкции против нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии.
В марте европейские спецслужбы уничтожили несколько ячеек неонацистской группировки Base.
В прошлом году ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Натальи Виртуозовой.