Лидер «Патриотов за Европу» пообещала переделать Евросоюз

Tекст: Игорь Иножарский

Кинга Гал объяснила, что главной задачей группы «Патриоты за Европу» она считает помощь своим партиям в победе на национальных выборах во Франции, Италии, Польше и Испании, после чего их лидеры смогут менять политику Евросоюза на уровне Европейского совета, пишет Politico.

Гал заявила, что после национальных выборов правым силам в Европарламенте необходимо укрепить сотрудничество между тремя фракциями – «Патриотами за Европу», Европейскими консерваторами и реформаторами и «Европой суверенных наций», отметив, что идеалом было бы «вырасти в огромную группу», но форматы взаимодействия могут быть разными.

По ее словам, «Патриоты» хотят сосредоточиться на темах, которые привлекают избирателей, – ужесточении миграционной политики и контроля границ, поддержке экономики и снижении цен на энергию, а более важной целью она назвала ограничение полномочий Еврокомиссии и возврат компетенций государствам-членам, не исключив обсуждения идеи замены прямых выборов в Европарламент делегированием депутатов национальными парламентами.

Гал, представляющая партию Виктора Орбана Fidesz, заявила, что «ограничительный барьер» против сотрудничества с правыми в Брюсселе уже прорван, выразила уверенность, что Европейская народная партия откажется от него полностью и признает вес правых сил, подчеркнув: «Не может быть, чтобы к миллионам избирателей относились как к избирателям второго сорта».

Политик выразила надежду, что испанская партия Vox войдет в правящую коалицию после выборов 29 ноября, Марин Ле Пен победит на президентских выборах во Франции в мае, а польская партия «Право и справедливость» вернется к власти в 2027 году; она также допустила, что усиление влияния правых лидеров в Европейском совете позволит ставить вопрос об отстранении Урсулы фон дер Ляйен, напомнив о двух неудачных попытках вынести ей вотум недоверия в Европарламенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Европа вступила в суперцикл национальных выборов, результаты которых могут привести к краху Евросоюза из-за успехов правых партий. В прошлом месяце внутренние политические конфликты и выборы в ключевых странах ЕС, по оценке Politico, поставили под угрозу принятие рекордного бюджета объединения. В сентябре победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, по данным The New York Times, пообещала новый импульс правым силам в Европе перед выборами 2027 года во Франции, Италии и Испании.