В презентации вакцины «Спутник V» в ООН приняли участие более 50 стран

В виртуальной презентации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ООН приняли участие 55 государств, а также представители руководства ООН, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Красного Креста.

Презентация российской вакцины «Спутник V» в виртуальном формате для стран – членов ООН вызвала большой интерес со стороны международного сообщества. В мероприятии приняли участие представители 55 государств, в том числе КНДР, Египта, Белоруссии, Алжира, Катара, Индии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Сингапура, Таиланда и Сирии. Участники презентации смогли задать вопросы представителям России о вакцине «Спутник V», ее стоимости и готовности к производству в других странах, передает ТАСС.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что мировой объем производства «Спутника V» к марту достигнет 30 млн доз в месяц, вакцина будет продаваться во всех странах по одинаковой цене – менее 10 долларов за дозу.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.