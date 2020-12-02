Мировой объем производства «Спутника V» вырастет до 40 млн доз в месяц

Объем производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в мире к марту составит 40 млн доз в месяц, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы полагаем, что сможем увеличить (производство – прим. ВЗГЛЯД) значительно, и к марту мы будет производить как минимум 40 млн доз в месяц (в мире – прим. ВЗГЛЯД). Мы ожидаем гораздо больших объемов, но это прогноз на настоящий момент», – сказал Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что хотел бы быть консервативным в своих оценках и рассказал, что РФПИ работает с большим числом партнеров по вопросу наращивания производства.

По его словам, когда российские производители удовлетворят спрос на внутреннем рынке, они планируют также поставлять вакцину на экспорт. «В настоящий момент мы подали заявку на одобрение вакцины в 40 странах, мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений», – отметил Дмитриев. Он также подчеркнул, что странам важно иметь у себя портфель различных вакцин.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.