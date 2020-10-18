Коронавирус задал новую планку на отдых внутри России

Несмотря на апокалиптические прогнозы, летний сезон на российских курортах не был провален. Более того, в июле и августе популярные места отдыха столкнулись с ажиотажным спросом. В то же время форс-мажорные обстоятельства в связи с пандемией подчеркнули давние проблемы российской туриндустрии. Какие претензии остались у российских туристов к отечественным курортам?

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), падение летнего турпотока на массовых внутренних направлениях составило 30% – сезон оказался лучше, чем прогнозировали перед его началом. «По оценке наших экспертов, это успех – они ожидали падения на 50-70 процентов», – прокомментировала итоги завершившегося сезона для прессы исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Результаты лучше ожиданий

По ее словам, два главных региона летнего отдыха россиян – Краснодарский край и Крым – с начала года, по предварительным данным, посетили около 9 млн и около 5 млн туристов соответственно. Для сравнения: годом ранее в это же время власти Краснодарского края отчитались о 15,3 млн отдохнувших, а в Крыму на середину октября 2019 года, по официальным данным, побывали 6,6 млн гостей.

Отдельно стоит отметить рост популярности направлений, которые традиционно не относятся к регионам первого выбора массовых туристов в силу отсутствия теплых морей. В частности, в Бурятии и на Алтае, по данным АТОР, в июле и августе турпоток вырос на 5-10% к тем же месяцам прошлого года. Если раньше эти направления рассматривались как экзотические и нишевые, то в этом году туда были организованы чартерные рейсы, что удешевило поездки.

Представители отрасли в целом разделяют умеренно-оптимистичную оценку прошедшего сезона. «Туристический сезон 2020 года состоялся, но получился неоднородным, – говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. – Сработали в основном проверенные направления, плюс более популярны стали загородные и рекреационные направления. Краснодарский край и Крым провели сезон неплохо, то же самое можно сказать о территориях, ориентированных на природный отдых, таких как Алтай и Карелия».

Фактически туризм в этом году потерял три месяца – апрель, май и июнь, плюс уже во второй половине марта спрос был очень слабым, напоминает член президиума Ассоциации турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, это невосполнимые потери, даже несмотря на то, что в июле и августе отели очень хорошо зарабатывали. В Крым, например, в эти месяцы приехало больше людей, чем в прошлом году, аэропорт Симферополя в августе тоже обслужил больше рейсов, чем в августе прошлого года. Но совокупные показатели прошлого года, полагает эксперт, останутся недостижимыми.

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На самых популярных приморских курортах наименее пострадавшими оказались владельцы сезонных объектов, отмечает гендиректор адлерского санатория «Знание» Дмитрий Богданов. По его словам, у них с начала года падение доходов в среднем составило 10-15%, а некоторые почти вышли по доходам на уровень прошлого года, компенсировав более позднее открытие повышением цены. В качественном сегменте размещения (у объектов, которые прежде хорошо продавали размещение туристам круглый год), в Сочи падение выручки составило 30-35%, а в Кавминводах и в Крыму ситуация по здравницам выглядит хуже, поскольку они открылись позже. Это обстоятельство, говорит Богданов, лишь подтверждает правильность принятых решений в Краснодарском крае – начать курортный сезон с 1 июня, хотя и это позволило санаториям выйти на загрузку уровня 2019 года только к середине июля.

То густо, то пусто

Наибольшим спросом в прошедшем туристическом сезоне пользовались курортные отели категорий «четыре-пять звезд». Причина проста: из-за закрытых границ многие из тех, кто привык отдыхать за границей, отправились к российскому побережью, и рынок не мог не отреагировать на ажиотажный спрос со стороны искушенных туристов. В Крыму, утверждает Алексан Мкртчян, в некоторых гостиницах высокой звездности цены на размещение увеличились минимум на 50%, а в некоторых случаях в два раза, тогда как для нижнего сегмента отелей рост составил всего 10-15%.

Как и в 2016 году, когда почти весь летний сезон были отменены чартеры из России на турецкие курорты, объектов размещения высокого уровня попросту оказалось мало, чтобы вместить всех желающих. В премиум-сегменте российского туристического рынка предложение сильно не соответствует спросу. Для отдыхающих, ориентированных на высококачественный отдых, многие регионы пока не могут предоставить достаточный объем ожидаемого сервиса, констатирует эксперт Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Матвеенко.

В целом, по его словам, состояние инфраструктуры большинства регионов, которые конкурируют за туристов, сильно отличается от места к месту. За пределами территорий, готовых к приему гостей, возможности гостеприимства зачастую очень ограничены даже в таких традиционных туристических местах, как Крым.

Так что после того, как границы полноценно откроются, часть туристов, которым этим летом пришлось отдыхать в России, вернутся на зарубежные курорты. Хотя когда это произойдет, прогнозировать невозможно, равно как и то, насколько быстро люди смогут вернуться к привычной модели отдыха.

В отличие от гостиничных объектов категории «четыре-пять звезд», в сегменте «две-три звезды» и гостевых домов ситуация была не столь радужной – там летом не было ни серьезного повышения цен, ни стопроцентной загрузки, добавляет Вадим Прасов. Сильно, по его словам, отличалась и картина летнего отдыха по разным регионам: основная масса регионов недосчиталась гостей. Особенно те из них, где есть города, ориентированные на бизнес-туризм, которые на два-три месяца вообще потеряли поток клиентов. Сейчас в связи со второй волной коронавируса они вновь сталкиваются с ограничениями – одни компании отказываются от поездок сотрудников по психологическим причинам, другие вводят запрет на командировки, третьи возвращают удаленный режим работы.

О серьезных диспропорциях, возникших на рынке в связи с закрытыми границами, говорили и региональные власти. «Мы сейчас видим страшный дефицит мест. Министр хотел отдохнуть, а негде. Номеров нет!» – признавался губернатор Калининградской области Антон Алиханов в середине августа. По его словам, отелей среднего класса и чуть ниже в регионе пока достаточно, но туристической инфраструктуры премиум-класса не хватает: приезжающие в Калининград известные люди жалуются, что там негде потратить деньги.

Калининградская область действительно оказалась в числе регионов, наиболее востребованных нынешним летом. Всплеску спроса способствовал запуск чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В результате пассажиропоток местного аэропорта Храброво превысил показатели двухлетней давности, когда Калининград принимал матчи чемпионата мира по футболу, а заполняемость отелей в приморских городах оказалась почти стопроцентной.

Как сообщил несколько дней назад министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, с начала года ее посетили 787,5 тыс. человек, а по итогам года турпоток составит 1,2-1,3 млн человек. Это примерно на 25-30% меньше, чем годом ранее (1,74 млн туристов), но даже с учетом выпавших трех месяцев карантина и отсутствия давно привычных в Калининграде иностранных туристов потенциал региона не подлежит сомнению (разумеется, при условии адекватного развития инфраструктуры).

В то же время по ряду регионов, которые не относятся к первому выбору, но активно борются за гостей, таким как Ростовская область, емкость рынка путешествий не выбрана даже на 20%, и здесь пространство для расширения предложения очень существенное, отмечает Алексей Матвеенко. По его словам, у многих россиян стала формироваться привычка и даже мода на отдых в своем регионе, что привлекает внимание к нему известных на федеральном уровне людей. В той же Ростовской области за прошедший туристический сезон побывали многие медийные фигуры, потенциал гостеприимства в регионе хорошо присутствует в публичном поле.

«Сейчас внутренний рынок очень активно производит новые форматы отдыха, – говорит Матвеенко. – Как эксперт конкурса «Мастера гостеприимства» АНО «Россия – страна возможностей», я просмотрел порядка сотни инициатив, предложенных регионами, в том числе «второго эшелона» российского туризма – большинство новых игроков имеют очень хороший потенциал. Их продвижение зависит от того, насколько быстро эти инициативы найдут инвесторов. Это позволяет рассчитывать на качественное развитие рынка, поскольку количественное насыщение уже вряд ли можно считать приоритетом – все мы видели, что летом происходило на черноморских пляжах».

Кешбэк в помощь

Вторая волна коронавируса, несомненно, оказывает серьезное влияние на планы туристов. На текущую заполняемость пляжных курортов, отмечает Алексан Мкртчян, этот фактор пока не влияет: на юге России сейчас стоит очень хорошая погода, в Крыму температура воды плюс 22, отдыхающих много.

Но определенные ограничения уже возвращаются. Например, в Севастополе для заселения в отели теперь потребуется справка о прохождении теста на COVID-19, а в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности до 31 октября, предполагающий масочный режим как в общественном транспорте, на вокзалах и в магазинах, так и на улицах. Сейчас спрос на отдых в санаториях сохраняется, но уже заметны попытки его ограничить – ряд регионов не выдают санаторные карты и справки об эпидокружении для людей старше 65 лет, утверждает Дмитрий Богданов.

В этой ситуации поддержку рынку должна оказать новая программа распродажи туров с кешбэком, которая стартовала 15 октября и продлится до 5 декабря. После пробного такого проекта, проходившего в течение недели в августе, Ростуризм решил смягчить некоторые условия участия в нем как для отдыхающих, так и для турбизнеса. В частности, теперь по этой программе можно совершать туры выходного дня от двух ночей, а также снято ограничение по минимальной стоимости путевки – теперь возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости, причем максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тыс. рублей. Кроме того, теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Программа кешбэка в испытательном варианте не дала серьезного эффекта, поскольку ее срок был очень ограниченным. Вторая только начинается – она больше по длительности и интереснее по параметрам, хотя на фоне второй волны коронавируса многие планируют поездки осторожно, констатирует Вадим Прасов. Важно, что теперь в программе участвуют Крым и Краснодарский край – это сразу увеличивает количество ее участников, потому что основная масса отдыхающих все-таки стремится на море, добавляет Мкртчян.

«Программа кешбэка уже заработала – наш санаторий в рамках первой акции в августе получил порядка пяти миллионов рублей, а сейчас мы надеемся получить еще около 15 миллионов, – говорит Богданов. – В низкий сезон это очень хорошая поддержка для туризма, хотя ее действие стоило бы продлить до конца апреля или даже до мая. Похожие меры поддержки туризма уже приняли многие страны, в том числе потому, что государству это выгодно – каждый вложенный рубль приносит несколько дополнительных рублей за счет стимулирования спроса на отдых».

Прошедший летний сезон не позволил рестораторам и отельерам серьезно заработать на туристах даже там, где их было много, а с учетом новых ограничений в ряде регионов говорить о сверхприбыли и вовсе не приходится, резюмирует Алексей Матвеенко. Тем не менее, по его мнению, должные выводы из форс-мажорного сезона сделаны, и сейчас очень важно сосредоточиться на продвижении возможностей отдыха в России через год. Если внутренний туризм снова покажет восходящий тренд популярности, инвесторы в новые проекты обязательно придут.