Россияне стали чаще отказываться от путешествий из-за коронавируса

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16 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:19  |  vz.ru
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Российскую экономику выручат «тормозные парашюты»

Российской экономике помогают аграрии Алексей Даничев/РИА «Новости»
Официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Причина – в осеннем обострении ситуации из-за COVID. Однако не все аналитики разделяют мнение Кудрина. По их мнению, в России сформировались отрасли, которые даже в условиях мировой пандемии показывают рост и удерживают экономику страны от резкого падения. Подробности...
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Новые санкции ЕС против России стали местью неудачников

По «делу Навального» в Брюсселе составили очень странный список из шести россиян Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press
Список россиян, угодивших под западные санкции в связи с «отравлением Навального», кажется нелепым лишь на первый взгляд. Как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в перечень высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля? В Москве уверены, что список был составлен при участии оппозиционных политэмигрантов. Подробности...
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Как СССР планировал убить сбежавших в Турцию террористов

Бортпроводница Надежда Курченко стала одной из жертв нападения Фотохроника ТАСС
Пятьдесят лет назад, 15 октября 1970 года, произошла первая в СССР удавшаяся попытка угона самолета. Отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы захватили рейсовый Ан-24 и сбежали. Это был последний в истории СССР случай, когда КГБ планировал ликвидацию террористов за пределами территории Советского Союза. Почему эта операция так и не состоялась? Подробности...
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Президент Киргизии стал жертвой «проклятия 61»

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев – главный претендент на то, чтобы стать и. о. президента страны Михаил Егиков/ТАСС
Политический кризис в Киргизии вышел на новый уровень – президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. На его место теперь претендуют сразу два человека – один, спикер парламента, делает это полностью законно, но есть и другой, только что вышедший из тюрьмы премьер-министр государства. Кто из них имеет более серьезные шансы одержать верх? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ковид-диссиденты боятся больше, чем ковидофобы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не исключено, что мы являемся свидетелями возникновения новой реальности. Вспомните, каких-то 25 лет назад банальный презерватив был просто контрацептивом. СПИД дал новую реальность. Теперь незащищенный секс – это удел маргиналов, идиотов и любителей острых ощущений. Подробности...
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На Камчатке все плохо не в реале, а в блогосфере

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама экология к вам и пришла – в чистом виде. В виде самой природы. А кто вам сказал, что природа – это цветочки на даче? Природа, особенно на Севере, жестока, безразлична, и на человека ей наплевать вообще-то. Хотели экологии – получите. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Россияне стали чаще отказываться от путешествий из-за коронавируса

    16 октября 2020, 11:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россияне осенью стали чаще отказываться от внутренних туристических поездок из-за увеличения числа заболевших коронавирусом, сообщил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, слова которого приводит пресс-служба союза.

    «Бархатный сезон обещал быть как никогда успешным за счет хорошей погоды, отложенного спроса и в основном закрытых границ. Но и его накрывает вторая волна «короны», аннуляции растут», – передает РИА «Новости» слова Шпилько.

    В этой связи, по оценкам комитета по внутреннему туризму РСТ, падение доходов туротрасли этой осенью по сравнению с прошлым годом составит около 30%.

    «Что же касается въездного туризма, то год начался неплохо. А потом этот сегмент просто рухнул. А его вообще гораздо труднее перезапустить, поскольку чисто технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода», – сказал эксперт.

    По словам Шпилько, из-за отсутствия иностранных туристов в этом году петербургские отели потеряют более 20 млрд рублей доходов, московские – более 50 млрд, а российские в целом – свыше 100 млрд рублей.

    Предоставленная государством отсрочка обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за пандемии турам и программа туристического кешбэка сыграли важную роль в поддержке отрасли, отметил Шпилько, однако сейчас необходим «новый пакет мер для спасения туриндустрии, иначе она может не дожить до следующего высокого сезона».

    Напомним, 1 октября президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие замечания турбизнеса по первому этапу, поддержат туры выходного дня и позволят существенно расширить выбор поездок.

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