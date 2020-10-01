В РСТ оценили новую программу туристического кешбэка

Изменения в программе туристического кешбэка, учитывающие замечания турбизнеса по первому этапу, поддержат туры выходного дня и позволят существенно расширить выбор поездок, считает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Ростуризм в новом этапе программы учел многие замечания, которые передавал турбизнес. Теперь россияне смогут до 10 января отправиться в поездки с кешбэком. Сумма возврата составит 20% от тура (но не больше 20 тысяч рублей), а минимальные сроки поездки сократились до двух ночей. Это очень важно для туров выходного дня», – передает РИА «Новости» слова Игнатьева.

«Кешбэком можно воспользоваться также и для лечения – в программу вошли санаторно-курортные учреждения, участие агрегаторов, которых тоже включили в программу, существенно увеличивает спектр поездок. А все вместе это расширяет выбор вариантов отдыха для туристов», – сказал собеседник агентства.

Ожидается, что второй этап программы туров по России с кешбэком будет запущен уже в октябре, он будет распространяться на поездки до 10 января 2021 года. Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что правительство продлило до 10 января 2021 года программу кешбэка за туры по России.

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