В России продлили программу туристического кешбэка

Правительство продлило до 10 января 2021 года программу кешбэка за туры по России.

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом», – передает ТАСС текст пояснительной записки к документу.

Напомним, в конце августа сообщалось, что программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что программой поддержки внутреннего туризма с возможностью кешбэка на 27 августа воспользовались 50 тыс. россиян.

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