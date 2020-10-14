В Крыму заявили о беспрецедентном спросе на отдых осенью

В Крыму зафиксирован небывалый спрос на отдых в осенний период, загрузка объектов размещения в октябре достигла 90%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Мы наблюдаем беспрецедентный спрос и высокие показатели по загрузке объектов размещения. В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 млн человек, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года», – сказал РИА «Новости» Волченко.

По его словам, октябрь также будет крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и выше. Хорошие перспективы по спросу на отдых в Крыму складываются на ноябрь и декабрь, добавил министр.

Волченко подчеркнул, что в Крыму серьезная лечебно-оздоровительная база, в особенности регион является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний, связанных с дыхательной системой.

«А это как раз то, что сейчас актуально для страны на фоне пандемии. С одной стороны, для туристической сферы Крыма это возможность продлить сезон, с другой – серьезная ответственность, потому что, как и говорилось ранее, главное в курортном сезоне 2020 года – это безопасность гостей и жителей Крыма», – отметил министр.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что ситуация с коронавирусом в Крыму нестабильная и с тенденцией к росту.

Напомним, в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

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