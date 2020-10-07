В Крыму назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Крыму нестабильная и с тенденцией к росту, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Ситуация не имеет тенденции к стабилизации, имеет тенденцию к росту, число заболевших растет», – цитирует РИА «Новости» Пеньковскую.

По ее словам, также наблюдается существенное превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ по взрослому населению.

В частности, превышение порога отмечено в Симферополе, Кировском районе, Ялте и городе Армянске. Кроме того, в Симферополе отмечается рост на 25% заболеваемости внебольничными пневмониями в сравнении с данными прошлой недели.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах.

Напомним, в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

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