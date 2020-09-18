В Севастополе вернули обязательный масочный режим

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился возобновить в городе обязательный масочный режим в публичных местах в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано», – передает РИА «Новости» заявление Развожаева, сделанное на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

По его словам, в городе не планируется ограничивать работу сфер экономики из-за коронавируса, однако ношение масок должно соблюдаться строго.

«Это надо контролировать... Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета», – сказал губернатор.

Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 737 человек. В настоящий момент в стационарах находится 181 человек. Выздоровели 506 человек, 21 умер.

Напомним, в понедельник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса.

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