В Крыму вернули ограничения для туристов

Туристам для отдыха в санаториях Крыма вновь необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Туристам, купившим проживание в санаториях Крыма, необходимо получать справку об отсутствии COVID-19. Ранее Роспотребнадзор РФ отменил это требование, но местное санитарное ведомство его вернуло на региональном уровне. Справка нужна для постояльцев санаториев и Крыма, и Севастополя. Крымский Роспотребнадзор также рекомендует местным санаториям проводить тестирование на COVID-19 всех своих сотрудников. В министерстве туризма и курортов республики подтвердили эту информацию», – сообщила она «Интерфаксу».

По словам Ломидзе, такое правило ввели в целях недопущения роста числа случаев коронавируса на полуострове. Ресурсы региона не могут обеспечить обсерваторами всех прибывающих туристов.

«Другие объекты размещения также имеют право принимать решение о необходимости наличия справки на COVID-19, однако крымские отели справок не требуют. Они не понадобятся и при въезде в республику», – пояснила Ломидзе.

«Никто четко не прописал, что будет, если кто-то заболеет, отдыхая в санатории. Санаторий, например, могут закрыть или перевести в обсерватор», – уточнила представитель АТОР.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал не вводить вновь обязательную двухнедельную обсервацию для туристов.

Кроме того, инспектор ялтинского заповедника Валерий Миронов рассказал газете ВЗГЛЯД о введении нормы о необходимости получения разрешения перед посещением крымских природных заповедников.