В Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедниках

«Введение пропусков распространяется на всех», – сказал газете ВЗГЛЯД инспектор ялтинского заповедника Валерий Миронов, комментируя введение нормы о необходимости получения разрешения перед посещением крымских природных заповедников. В перспективе вход на территорию заповедников «Заповедный Крым» для туристов может стать платным.

«Особо охраняемые природные территории (ООПТ) подразделяются на две категории: регионального и федерального значения. Сюда входят заповедники, заказники, природные парки и так далее. Заповедник – это территория с самым строгим режимом охраны», – рассказал старший государственный инспектор ФГБУ «Заповедный Крым» Валерий Миронов.

Возьмем в качестве примера Ялтинский горно-лесной природный заповедник, продолжил собеседник. Это территория особого режима и в соответствии с постановлением правительства РФ №48 на территории разрешается находиться только с разрешения Минприроды России или дирекции заповедника. В связи с этим с 2020 года была введена система пропусков, отметил Миронов.

«Перед визитом в заповедник люди должны согласовать посещение с отделом по курортам и туризму, оформить заявку, согласовать маршрут. Маршруты посещений установлены и паспортизированы. Беспорядочное движение по территории запрещено. Человек получает разрешение и двигается в рамках строго установленного маршрута: из точки А в точку Б и обратно. Это распространяется на всех пеших туристов и жителей Крыма. Такое решение связано с тем, что территория заповедника имеет особое природное значение», – пояснил старший госинспектор.

Он также отметил, что дирекция ФГБУ «Заповедный Крым» выдает бесплатные разрешения и согласовывает маршруты в оперативном режиме. Разрешение может получить любой желающий в течение одного рабочего дня, в том числе и на электронную почту. По словам Миронова, в соответствии с Федеральным законом №33 от 14 марта 1995 года, человек, не согласовавший свое посещение и не имеющий разрешения, подпадает под административную ответственность по статье 8/33 «Нарушение режима особо охраняемой природной территории». В данном случае, нарушение режима заповедника. На нарушителей налагается штраф от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц, и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.

«Хочу отметить, что мы не сторонники палочной системы наказаний. Мы стараемся не выявлять нарушения, а предотвращать их. Сейчас инспекторы работают в усиленном режиме, дежурят у начала маршрутов, ведут разъяснительную работу. Людям без разрешений мы объясняем, где их можно получить и согласовать маршрут. Пропускная система поможет вести статистику посещений, рассчитать антропогенную и рекреационную нагрузку на заповедник и, в конечном итоге, улучшить нашу деятельность. Это обычная практика, она работает во всех федеральных ООПТ по всей России», – заключил Валерий Миронов.

Ранее читатели газеты ВЗГЛЯД сообщили изданию, что в горах возле Ялты и по всему Южному берегу Крыма начали вводить пропускную систему для посещения заповедников, которые охватывают большинство живописных мест региона. На дорогах и тропах появились объявления, которые запрещают не только проезд, но и проход пешеходов на территорию заповдеников. Ожидается, что для приезжающих в Крым туристов посещение заповедников станет платным в ближайшем будущем. Сколько придется платить за прогулку в крымском заповеднике, пока не сообщается.

Напомним, в мае директор ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» Андрей Бородин сообщал о том, что в заповедники Крыма теперь можно будет попасть только по пропуску.

«В соответствии со статусом заповедников, находиться на их территории можно только по выданному администрацией нашей организации разрешению. Мы должны учитывать количество людей, знакомить их с соблюдением режима, правилами безопасности и прочее», – приводило слова Бородина издание «Новости Крыма».

Пропуска ввели заповедники «Опукский», «Казантипский», «Ялтинский горно-лесной», «Лебяжьи острова», подведомственные ФГБУ «Заповедный Крым». Сейчас для получения разрешений необходимо заполнить специальную форму с указанием контактов и выбрать один из предложенных маршрутов. Обрабатывать заявки администрация заповедника обещает в течении суток. Выданный пропуск будет действовать одни сутки. Также указыается, что «до момента согласования размера входного билета с вышестоящей организацией» посещение заповедников происходит на «безоплатной основе».