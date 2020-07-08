В Крыму пообещали не возобновлять обязательную обсервацию для туристов

Обязательная двухнедельная обсервация для туристов, прибывающих в Крым, возобновляться не будет, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Наверное, нет», – сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении практики обязательной обсервации в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад, имеются в виду решения по открытию бизнеса, повлекут еще большие, худшие последствия», – передает слова Аксенова РИА «Новости».

По словам главы региона, в Крыму на случай роста числа случаев коронавируса зарезервировано 956 коек, из которых сейчас заполнено менее 10%. Система здравоохранения полуострова готова к принятию туристов. Аксенов выразил надежду, что распространение коронавируса замедлится на фоне жаркой погоды и активного солнца.

«Надо научиться выживать в тех условиях, бороться научиться с пандемией, коронавирус уже никуда не уйдет, это будет уже как ОРВИ, мы это все понимаем», – добавил Аксенов.

Напомним, с 1 июля Крым открыл полноценный туристический сезон для жителей Россиии, для крымчан сезон стартовал 15 июня.

Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса.

Ранее в Крыму ввели правила безопасного отдыха, пляжный отдых на полуострове необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.