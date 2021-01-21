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21 января, четверг  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украинский язык делают языком насилия

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после Брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию. Подробности...

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Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
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Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

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Андрей Сорокин, Публицист
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Обсуждение: 26 комментариев
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НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

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Пора раздать ковид-паспорта

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Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
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    Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

    Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен    21 января 2021, 11:30
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов?

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения ковидных паспортов – по крайней мере в том виде, в каком это сейчас обсуждается. «В восприятии людей – это вот такая красная книжечка, где будет много стоять штампов, он с этой книжечкой получит какие-то дополнительные права и возможности. Нет, конечно, не будет такого, нецелесообразно это делать. Разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно», – заявила она в среду.

    В то же время электронный регистр вакцинируемых необходим, равно как и электронный регистр переболевших COVID-19, оговорилась Матвиенко. «Кто захочет, сможет получить электронный сертификат о наличии прививки. Все остальные придумки надо оставить – и не надо дразнить и раздражать людей», – призывает спикер.

    Почти 60% россиян настроены против ковид-паспортов – по крайней мере, таковы итоги опроса читателей портала SuperJob. Среди сторонников введения таких документов преобладают те, кому регулярно приходится по работе сдавать анализы на коронавирус. В пользу внедрения таких документов уже выступили уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, который, однако, призвал четко продумать вопросы сохранности тайны данных о вакцинированных.

    Башкирия «паспортизировалась» первой

    В российских провинциях ковид-паспорта уже постепенно становятся реальностью. В начале недели власти Башкирии пообещали с 5 февраля выдавать новый документ тем, кто прошел вакцинацию, и тем, у кого есть антитела в результате перенесенной болезни. Как пояснил глава республики Радий Хабиров, паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий. Обладатели ковидных паспортов получат скидки на отдых в местных санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр.

    По словам главы региона, новый паспорт будет особенно полезен людям старше 65 лет, поскольку позволит им выходить из дома – пока же все они обязаны соблюдать режим самоизоляции. «Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию», – уверен Хабиров.

    Согласно проекту, наличие антител желающий гражданин будет регистрировать в системе Минздрава, потом автоматически переправляться на портал госуслуг, а оттуда уже через личный кабинет, электронную почту или по телефону ему пришлют информацию о QR-коде – антиковидном паспорте. Код можно хранить в смартфоне, а можно распечатать на бумаге.

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?



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    По похожему пути пошли было и власти Сахалина. Они анонсировали, что привившимся будут выдавать сразу после укола специальные бейджики с QR-кодом. Но позже власти заявили, что эти планы отложены.

    В среду также со своим мнением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Введение сертификатов или паспортов о прививке против коронавируса – это не вопрос региональной повестки, заявил он. Из его слов можно сделать вывод, что в Минздраве инициативы Башкирии и Сахалина считают поспешными.

    Враг «паспортизации» – врачебная тайна

    Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал изготовление неких специальных паспортов «пустой тратой бюджетных денег», потому что для подтверждения вакцинации достаточно справки. По его словам, «установлена специальная медицинская форма, которая соответствует международным требованиям и узнаваема во всех странах, поскольку сертификаты о проведении прививки заверяла Всемирная организация здравоохранения». Но главное, подчеркивает депутат, информация о перенесенном заболевании считается личной тайной, и без разрешения самого россиянина с его данными «ничего нельзя делать».

    В правозащитной среде, как и среди политиков, единого мнения пока тоже нет. Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с предупреждением о том, что ввод «паспортов» приведет к дискриминации тех, кто не получил прививку. «Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – опасается Фадеев.

    «Сегодня нужно не деление и разобщение людей на разные категории – нам, наоборот, нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией», – призвал глава СПЧ.

    Граждане «третьей категории»

    В любом случае, отметил Фадеев, есть еще третья категория россиян, чьи интересы должны быть защищены – те, кому вакцинацию запретили сами медики. «Сегодня дети и подростки до 18 лет пока не вакцинируются – это, видимо, все впереди. Не могут вакцинироваться беременные, люди с некоторыми заболеваниями, в частности, онкологические больные. По моим оценкам, людей таких людей 35-40 млн человек, это четверть населения страны», – сказал он. Напомнил Фадеев и о проблеме индустрии изготовления поддельных справок об отсутствии ковида – при желании их можно недорого купить у мошенников, не выходя из дома.

    «Эти «паспорта» ведь не обязательно будут бумажками. Как я понимаю, их можно будет просто хранить в телефоне. Что-то вроде QR-кода», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. «К примеру, вы не можете прилететь в большинство других стран, если у вас нет подтверждения того, что вы привились, переболели и имеете антитела. Если вам захочется полететь отдохнуть куда-то, вы же не будете говорить о медицинской тайне и сами такую справку предъявите. Поэтому опасения насчет внедрения «тотального контроля» в связи с такой паспортизацией – больше из разряда фобий», – считает он.

    Напомним, что десятки стран мира требуют от всех, кто въезжает на их территорию, либо справку об отрицательном тесте на COVID-19 (например, Эмираты, Мальдивы, Британия, Германия, Греция, Южная Корея, Куба, Бразилия), либо отправляют всех гостей на обязательный карантин.

    «В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто

    или даже татуировок с номерами узников концлагерей. Эту волну разгоняют люди, которые работают против власти и эксплуатируют чужие фобии. А власть, к сожалению, недостаточно еще разъяснила данную инициативу», – посетовал Баширов.

    «Когда мы хотим получить водительские права, то нас просят предъявить справку из психдиспансера: что мы не состоим на учете и поэтому способны управлять автомобилем без опасности для других участников движения и пешеходов. Никто же не протестует? Все признают, что это требование не нарушает ваших прав на медицинскую тайну», – приводит аналогию Баширов. «Почему же тогда при опасности заражения вирусом, от которого можно умереть, нужно брать в расчет, что кто-то обидится требованием такой «маркировки»?» – задает он риторический вопрос.

    Кампания по борьбе с «кривотолками»

    В отличие от своей коллеги Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал напрочь отвергать идею введения паспортов, добавив, что «все, что затрагивает интересы граждан, надо вначале изучить, проанализировать последствия» с участием и депутатов, и экспертов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже отметил, что официальной точки зрения нет – идея «паспортов» пока обсуждается. Коронавирус создал новую реальность, напомнил Песков, в которой мы будем жить еще неопределенное время. «И поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях», – отметил он.

    Что касается QR-кодов и других вариантов, которые готовятся к запуску в регионах, то по этому поводу нужны дополнительные разъяснения – что они будут давать гражданам, а чего будут лишены граждане, у которых их нет. «Это просто повод для проактивной информационной кампании с тем, чтобы действительно разъяснять суть происходящих обсуждений и не давать места различным кривотолкам», – уточнил Песков.

    «Даже если то нововведение будет ограничивать какие-то возможности человека, то очень многие скоро поймут его целесообразность и даже удобство. Например, если вы привиты, то при входе в транспорт или общественное место, просто предъявите свой QR-код и сможете, допустим, обходиться без маски. Хорошо бы, чтобы на людях были и какие-то заметные знаки. Например, значок на одежде «Я привился от COVID». Тогда в вагоне метро вы не будете нервничать, зная, что окружающие вас пассажиры совершенно безопасны для вашего здоровья. Разумеется, такие меры надо вводить добровольно – просто ради спокойствия окружающих», – предлагает Баширов.

    Ранее человечество не прибегало к таким методам паспортизации, потому что в последние сто лет не сталкивалось со столь опасными и заразными вирусами. А во времена «испанки» оно еще не имело возможности такой идентификации. «А в Средние века в Европе, когда там свирепствовала чума, власти на всякий случай сжигали целые селения с людьми живьем. С прокаженными обращались гуманнее – вешали на шею колокольчики и выгоняли из городов. Вот такими были методы локализации инфекции», – напоминает политолог.

    В любом случае перед внедрением ковид-паспортов необходима широкая общественная дискуссия с привлечением специалистов, предупредил эксперт. «Это серьезный шаг, но думаю, неизбежный – не только в России, но и в других странах», – заключил Баширов.

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