Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Под занавес 2020-го власть сделала обществу настоящий подарок: началась массовая вакцинация от смертельно опасного вируса, причем сразу двумя отечественными препаратами. Это событие вроде бы внушает надежду на скорую победу над пандемией. Но удивительно: по опросам ВЦИОМ, половина наших сограждан прививаться не намерена. Почему? Ведь число жертв коронавируса в России давно исчисляется десятками тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян как можно скорее вакцинироваться от коронавируса. «Чтобы защитить себя и близких, по возможности не откладывайте вакцинацию. Чем больше людей получит иммунитет, тем быстрее мы сможем остановить распространение коронавируса», – сказал он на заседании совета по борьбе с COVID.

Мэр Москвы Сергей Собянин также призывает не медлить. «Длинные выходные – это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году», – пообещал мэр. В канун Нового года мэр расширил перечень отраслей, работники которых имеют право на пройти вакцинацию. Как сообщается на сайте мэрии, теперь она доступна для строителей, а также для студентов старше 18 лет.

По данным мэра, к 29 декабря около 50 тыс. человек в Москве уже привиты, 70 тысяч записались на вакцинацию. Он подчеркнул, что все прививочные пункты работают нормально, в них нет очередей. При этом, признал Собянин, обстановка в Москве остается напряженной – даже весной столь высоких темпов заражения не было: «Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости». По его словам, в столице одномоментно находятся на амбулаторном и стационарном лечении 130 тыс. человек.

Россия остается на четвертом месте в мире по числу носителей COVID-19 – после США, Индии и Бразилии. Заражены примерно 2% населения страны или более 3,1 млн россиян, – при летальности менее 2% от числа заболевших. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, от коронавируса в нашей стране в 2020 году погибли более 70 тыс. человек. Еще 45 тыс. человек умерли по другим причинам, но у них также был положительный тест на вирус.

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Однако общие потери России, к несчастью, заметно больше. Как говорят эксперты, из-за пандемии медицинская система в некоторых регионах оказалась перегружена и врачи не всегда успевали вовремя помочь всем, кто нуждался в их помощи. Как сообщил Росстат , за 11 месяцев ушедшего года смертность выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, если в январе-ноябре 2019-го в России умерли 1,651 млн человек, то в 2020-м – 1,881 млн человек, то есть на 229,7 тысяч больше. Голикова пояснила : на долю ковида приходится более 80% этого прироста смертности.

Несмотря на столь трагичные данные, половина россиян не собирается делать себе прививку от COVID-19. Руководитель департамента коммуникаций ВЦИОМ Наталья Абустина рассказала газете ВЗГЛЯД, что по итогам опросов от 11 и 19 декабря 2020 года, «собираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% россиян, чаще в возрасте от 45 до 59 лет (44%) и 60+ лет - представители самой уязвимой для вируса группы (49%)». «Не желают делать прививку 52%», – добавила она.

Абустина отметила, что тех, кто пока не принял такого решения, сдерживают неуверенность в эффективности вакцины и желание последить за тем, как она сработает на практике (23%). «Есть и те, кто принципиально не делает прививки вообще (7%). Также 13% мотивируют свой отказ наличием противопоказаний», – объяснила она.

Для сравнения: во Франции привиться собирается сейчас собирается лишь около 40 % жителей. Как считает социолог Виктор Потуремский, ядром отказников в нашей стране стали так называемые «антипрививочники».

«Страхи, которые испытывает часть населения, не связаны с недоверием именно к российским вакцинам.

Эта категория опасается процедуры вакцинации вообще. Чтобы избавить людей от предрассудков, необходимо предоставить им больше информации о вакцинах. Надо провести в стране полноценную разъяснительную кампанию. Это потребует достаточно много времени, ведь общественное мнение имеет накопительный эффект», – предположил он.

Политолог Марат Баширов уверен, что многие из россиян, которые сегодня не спешат в прививочные кабинеты, пойдут туда позже, когда получат дополнительную информацию по вакцинированию», – сказал Баширов. «А часть из тех, кто отказывается, уже переболела, имеет антитела и по этой причине уже не беспокоится за свое здоровье – это тоже нужно учитывать», – объяснил политолог.

Баширов отметил, что в число отказников входят и «ковид-скептики». «В отличие от ковид-диссидентов, они не отрицают сам коронавирус, а просто уверены в своем собственном иммунитете или полагают, что шумиха вокруг «короны» сильно раздута. Однако можно заметить, что за последний год скептики стали более уважительно относиться к тем своим согражданам, что всерьез опасаются за свое здоровье. Можно сказать, в стране сформировался негласный «ковид-консенсус»: можешь сам не верить в опасность вируса, но не мешай другим принимать меры предосторожности. Ведь у многих россиян это связано с личным опытом встречи с болезнью или даже с семейными трагедиями», – заключил он.

Баширов подчеркнул, что массовая вакцинация – это работа на годы вперед, и прививка от COVID-19 войдет в обычный «пакет» сезонных прививок от других вирусных заболеваний. «В итоге это приведет к высокому популяционному иммунному ответу, какой выработался к разным штаммам гриппа. Сейчас надо привить миллионы, десятки миллионов людей, а потом уже ежегодные масштабы снизятся, станут рутиной», – считает он.

Если вакцинация охватит хотя бы половину россиян, подтверждают и вирусологи, этого будет достаточно для возвращения страны к нормальному образу жизни. «Если мы к осени 2021 года охватим хотя бы под 50% населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки – и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», – сказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Напомним, массовая вакцинация была объявлена в начале декабря президентом Владимиром Путиным. Первой зарегистрированной российской вакциной от COVID-19 и при этом первым в мире запатентованным препаратом стал «Спутник V». Ранее его создатели – центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – объявили, что эффективность «Спутника» достигает 91,4%. При этом эффективность против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%. Никаких серьезных побочных эффектов у «Спутника» не выявлено. Решение пройти вакцинацию принял и сам Владимир Путин.

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К концу декабря в гражданский оборот поступили уже порядка 700 тысяч доз «Спутника», сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в начале января планируется нарастить объемы производства до 5-6 млн доз в месяц. Глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал планы выйти к июню на производство 30 млн доз «Спутника».

В конце декабря россиян начали прививать и второй вакциной – «ЭпиВакКороной». Это разработка новосибирского научного центра «Вектор». Как заявлял Мишустин, к началу января в регионы поставят более 21 тыс. доз вакцины «Вектора», «а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», – цитировало РИА «Новости» премьера. Темпы выпуска «ЭпиВакКороны» превышают плановые, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На финальной стадии испытаний находится и третья наша вакцина, созданная Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

Тем не менее, одна из клиник медицинского кластера «Сколково» пообещала завести в Россию еще и вакцины Pfizer/BioNTech (США-ФРГ), и Moderna (США), – не в ближайшее время, а по мере возможности. Депутат Госдумы, врача-эпидемиолог Геннадий Онищенко убежден: никакой необходимости завозить американские препараты нет. «Во-первых, у нас есть свои вакцины. Целых три. А во-вторых, иностранные тогда должны пройти соответствующую регистрацию в нашей стране, мы их должны испытать. Пока я особых успехов американских биотехнологов не вижу», – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

Согласно декабрьскому исследованию Фонда «Общественное мнение», будь у них выбор, 51% опрошенных россиян предпочел бы отчественную вакцину, 18% – американо-немецкую, 9% – американскую. При этом 42% россиян полагают, что массовая вакцинация сможет остановить пандемию коронавируса, 33% в это не верят.

Многие эксперты предрекают, что в 2021 году и в России, и во всем мире постепенно возникнет «позитивная дискриминация» для тех, кто тем или иным путем набрал себе нужный процент антител к вирусу. Так, к примеру, и мэр Собянин уже объявил, что восстанавливает льготный проезд для прошедших вакцинацию пенсионеров и студентов. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев убежден, что вскоре пускать на самолет в России будут только тех, кто сможет доказать свою безопасность для окружающих.

«Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», – сказал Дмитриев телеканалу «Россия 24». «Это некая реальность, к которой мы придем. Да, она немножко странно звучит сейчас, но, думаю, через год уже никто не будет задавать вопросы, потому что факт остается в том, что вакцинированные люди несут гораздо меньше риска, чем люди, которые могут быть инфицированными», – сказал глава РФПИ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне смогут оформить паспорт вакцинированного уже с января – получить документ можно будет автоматически, в личном кабинете на портале госуслуг.

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