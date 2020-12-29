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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Коронавирус решил крупную проблему российской боевой авиации

Молодой лейтенант ВВС – снова весьма перспективная служба Виталий Тимкив/РИА Новости
Пандемия коронавируса стала тяжелым ударом по авиационной промышленности и гражданской авиации в целом. Из-за карантинных ограничений мир почти перестал летать – и тысячи летчиков по всему миру остались без работы. Однако на российских летчиков, носящих военную форму, пандемия оказала совсем иное влияние. Более того, благодаря ей удалось решить важнейшую задачу, стоявшую перед ВВС России. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Россия будет прирастать промышленностью

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Уже набившее оскомину утверждение о России, как «стране-бензоколонке», всё больше отвергает сама экономическая реальность. Причем это несоответствие уже видно не только в отдельных знаковых моментах, но и в статистике Росстата. Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда выясняется, а это выясняется неизбежно, что Родина – это не филиал Царства Божия на земле, а одна из стран этого падшего мира, с не менее трагической историей, чем у других стран, лакированный патриотизм рушится. Подробности...
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Новогодняя сказка о Смуте и юношестве

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Это не потому что «оппозиция умеет разговаривать с молодёжью, а власть не умеет». Это потому что идеология любого майдана, любого навального – она инфантильна сама по себе. Примерно об этом фильм «Серебряные коньки». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Когда распадется Украина

Коронавирус-мутант из Британии

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Зеленский как последний президент Украины

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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

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    Коронавирус решил крупную проблему российской боевой авиации

    Молодой лейтенант ВВС – снова весьма перспективная служба    29 декабря 2020, 14:50
    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Пандемия коронавируса стала тяжелым ударом по авиационной промышленности и гражданской авиации в целом. Из-за карантинных ограничений мир почти перестал летать – и тысячи летчиков по всему миру остались без работы. Однако на российских летчиков, носящих военную форму, пандемия оказала совсем иное влияние. Более того, благодаря ей удалось решить важнейшую задачу, стоявшую перед ВВС России.

    Летчики, особенно военные, всегда и во всем мире были любимцами публики. Их служба – ореол романтики и героизма, шарм красивой формы, выправка, очаровательные улыбки. Краса и гордость ВВС!

    Это на земле, а в небе – тяжелая работа, неимоверные перегрузки и ежедневный риск жизнью во время полетов. Летчиков боевой авиации во все времена и во всех странах ценили, давали льготы и привилегии. Еще бы – ведь это «штучный» товар, который дорогого стоит. Подготовка летчика обходится Минобороны несравнимо дороже любого другого офицера. Даже неоперившийся пилот уже считается потенциальным резервом, в которого государство еще в процессе обучения вложило многие и многие миллионы рублей.

    Тем более что век боевого летчика недолог даже в мирное время. Возрастная ротация в ВВС гораздо выше, чем в тех же Сухопутных войсках, поэтому проблема кадров в авиации существовала всегда. В советские времена она решалась за счет большого количества военных авиационных училищ (более 20), конвейер которых выпускал летчиков истребительной, дальней, военно-транспортной, морской ракетоносной и противолодочной, штурмовой и бомбардировочной авиации, а также авиационных штурманов. Лейтенантов клепали тысячами, не все продолжали дальнейшую службу, но и оставшихся хватало.

    Система военного образования, в том числе и ВВС, стала разваливаться в России еще при Михаиле Горбачёве, добил ее много лет спустя экс-министр обороны Анатолий Сердюков. В итоге сейчас в России осталось лишь два высших учебных заведения, готовящих летчиков для ВВС. Это Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина с центральным филиалом в Воронеже и филиалами в городах Сызрани и Челябинске. А также Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, в состав которого на правах факультетов входят бывшие военно-авиационные училища в Армавире, Балашове, Борисоглебске, Сызрани и Челябинске. В начале 2000-х здесь выпускалось лишь по 25 лейтенантов в год – со всех факультетов.

    Летать на военных самолетах в те годы в России стало попросту некому. Если вспомнить «пятидневную войну» – операцию по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, то за штурвалами российских самолетов сидели отнюдь не лейтенанты. Об участвующих в боевых действиях летчиках известно лишь по сбитым самолетам. Ими управляли офицеры в звании не ниже подполковника, а пилот сбитого 9 августа Су-25 Сергей Кобылаш (был эвакуирован вертолетом) имел звание полковника и являлся командиром 368-го штурмового авиаполка, дислоцирующегося в Буденновске. Этот факт о многом говорит, это явное свидетельство кадрового голода в боевой авиации. Сегодня, кстати, теперь уже генерал-лейтенант Сергей Кобылаш возглавляет Дальнюю авиацию ВВС РФ.

    Кроме того, несколько лет назад руководство ВВС забило тревогу и по другому, смежному поводу – военные летчики все чаще стали увольняться со службы. Например, молодые летчики после выпуска из училища добросовестно отслуживали пять лет по контракту (в это время, заметим, они проходили и летную практику), после чего подавали рапорт на увольнение из рядов Вооруженных сил.

    Причин было несколько. Тяжелые условия летной работы здесь были не основным поводом, хотя и они присутствовали.

    Главное на тот момент заключалось в невысокой заработной плате (особенно у молодых летчиков), низким уровнем мер социальной защиты, а также небольшим количеством налета – еще несколько лет назад самолеты были «привязаны к земле». Плюс замаячила перспектива перехода в гражданскую авиацию, в частные авиакомпании, в том числе и иностранные. Российские военные пилоты стали активно учить не только английский, но и китайский язык – Поднебесная ждала их с распростертыми объятиями.

    «На хрена пошел я в Качу? Вот Ульяновск – всё иначе, был бы дом, машина, дача и водил бы я «Арбуз», – пел Николай Анисимов в песне «Грачи прилетели». «Кача» – это Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, готовившее пилотов штурмовой авиации, которое было расформировано в 1998 году. В Ульяновске находится институт гражданской авиации. «Арбуз», соответственно, Airbus – один из самых массовых лайнеров в мире. В общем, смысл понятен – военные пилоты потянулись в гражданскую авиацию за длинным рублем, долларом, юанем. И популярная песня отразила это очень наглядно.

    В итоге в российской военной авиации образовалась некая пустота в среднем звене. Молодые летчики, которых еще учить и учить, так или иначе, но приходили – но старшее поколение постепенно увольнялось по возрасту. «Середнячков», которые по идее должны составлять основу авиационных полков и эскадрилий, катастрофически не хватало. Их попросту недовыпустили в свое время.

    Министр обороны Сергей Шойгу публично признавал проблему и принял активное участие в ее разрешении. Четыре года назад, со слов главы Минобороны, в Вооруженных силах не хватало 1300 летчиков. А какая же авиация без летчиков? Беспилотники, конечно, показывают примеры войн будущего, но именно будущего, а настоящее пока еще требует в кабине самолета живого пилота.

    Благодаря усилиям нового руководства Минобороны, ситуацию удалось несколько выправить и довести количество выпускников военных авиационных училищ до 600 человек в год. В МО уверяют, что на качестве подготовки молодых офицеров такой резкий всплеск набора и выпуска не повлиял. Возрос и престиж самой службы в армии. Прием в летные училища резко вырос, как и количество желающих в них попасть.

    Скажем, в 2020 году конкурс при поступлении на факультеты Краснодарского училища составил три-четыре человека на место среди юношей и пять-шесть среди девушек (их стали принимать сюда с 2017 года). Впрочем, «путевку в небо» они получат через пять лет, еще столько же времени потребуется, чтобы молодые пилоты твердо «стали на крыло» – добились первых успехов в своей профессии.

    В целях повышения престижа военной службы Минобороны вернуло летчикам в мае 2019 года льготное санаторно-курортное обеспечение, отобранное по приказу министра Сердюкова в 2012 году. Кроме того, и денег добавили: отдельным решением летному составу ввели дополнительную надбавку – в итоге совокупное денежное довольствие летчиков увеличилось вдвое, на сто процентов.

    «Увольнения военных летчиков случались, конечно, но не носили массовый характер, – уверяет газету ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник ВВС Александр Дробышевский. – Особый спрос у гражданских авиакомпаний был большей частью на пилотов военно-транспортной авиации, за истребителями и вертолетчиками очередь особо не выстраивалась. Профессиональный военный летчик – это штучный товар, специалист самой высокой пробы, такие ценятся во всех армиях мира. У них и подготовка лучше, и психологические качества выше, поэтому и спрос на военных летчиков особый. Однако есть нюанс: с истребителя или штурмовика не сразу пересядешь за штурвал «Боинга». Военные ведь обучены летать по «экстриму», руки «заточены» под максимальные перегрузки.

    Опять же, далеко не всех готовы оторвать с руками и ногами на «гражданке». Вот возьмем авиационный полк – его элиту составляет хорошо подготовленная группа в 10-15 человек с квалификацией «летчик первого класса» или «летчик-снайпер». За такими действительно гоняются. А какой толк с лейтенанта с его недоделанным третьим классом квалификации, которого еще учить и учить? Сложнее с капитанами–майорами, если они приняли решение уволиться, и проблема в том, что их действительно в авиации не хватает».

    И вот теперь, в 2020 году, проблему удержания летных кадров в ВВС помогла решить, как ни парадоксально, пандемия коронавируса. Не льготное медицинское обеспечение и трехразовое питание показало военным летчикам правильность выбора своей профессии и места службы. Во времена пандемии COVID рейсы гражданских авиаперевозчиков резко сократились, самолеты простаивают на земле, а пилотов массово увольняют. Тысячи летчиков гражданской авиации и в России, и особенно за рубежом остались без неба и без заработка. О приеме на работу новых сотрудников речь вообще не идет и устроиться в авиакомпанию бывшему военному летчику можно разве что грузчиком в аэропорту.

    Тут внезапно и выяснилось, что не такая уж и плохая зарплата у военного летчика – сегодня она составляет в среднем 110 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, не 20 тысяч долларов, как у пилота китайского грузового самолета Boeing 747-400, или 400 тысяч рублей у летчика «Аэрофлота» (это до начала коронавируса), зато стабильная и гарантированная.

    Кроме того – льготная военная ипотека. Кроме того – престиж военной летной работы. Кроме того – многочисленные льготы и привилегии для военнослужащих. А еще выслуга лет для летного состава идет год за два и к 33–38 годам можно накопить ее на полную пенсию – а значит, не раз еще подумаешь, стоит ли увольняться и искать счастье в гражданской жизни. И главное – даже во время пандемии коронавируса ВВС летчиков не сокращают.

    «Коронавирус повлиял на сокращение рапортов на увольнение военных летчиков со службы, – подтверждает Александр Дробышевский. – Однако это не основная причина, которая остановила сейчас отток пилотов из ВВС. Помимо материальных льгот, которые существенно увеличились, пилоты получили возможность полноценно летать. Для летчика это первично».

    И к слову – российская гражданская авиация (ГА) действительно раньше с большой неохотой брала в свои ряды бывших военных летчиков. Однако незадолго до пандемии, летом 2018 года, ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот» публично объявила о желании брать на работу бывших военных летчиков. Все дело в том, что как раз в тот момент дефицит летных кадров наблюдался в том числе и в ГА (хотя и по другим причинам, нежели в ВВС). Такое заявление, разумеется, еще более усилило кадровый кризис в ВВС России и отток военных летчиков в гражданскую авиацию. И нельзя гарантировать, что после окончания пандемии проблема снова не возобновиться, может быть, даже в еще большем масштабе.

    Ну а пока – не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь, в эпоху коронавируса, военные летчики чувствуют себя на своем месте гораздо более уверенно, чем еще несколько лет назад. Потому что Родину защищать надо в любую эпоху.


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