Российская армия не может позволить себе экономию

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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах конференции клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
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Имеет ли «победитель Чапаева» право на памятник в России

Под Оренбургом поставили памятник «победителю Чапаева» Первый отдел ОВКО
В Оренбургской области открыли памятник «победителю Чапаева» Тимофею Сладкову – якобы в знак примирения между красными и белыми. По иронии судьбы, новый памятник расположен на улице Чапаева, что породило очередную волну дискуссий о событиях столетней давности. По мнению экспертов, российскому обществу давно пора преодолеть разногласия в трактовке Гражданской войны. Но как этого добиться? Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Российская армия не может позволить себе экономию

Никита Коваленко, политический обозреватель
Снижение уровня жизни военных лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Подробности...

Из спасенных отцом Димитрием можно составить страну

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Отец Дмитрий Смирнов отдавал себя все 24 часа в сутки. Несчастным тёткам, неприкаянным девицам, философствующим молодым людям, одиноким старушкам, мальчикам-сиротам, безумцам – всем, кто к нему приходил. Ликовал с теми, кто весел, плакал с теми, кто горевал. И это не фигура речи, это правда так. Подробности...
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Воровать чиновникам становится бессмысленно

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Антикоррупционная схема работает куда лучше и чётче, чем какие-то там схемы ЮКОСа или «Башнефти» – можно очень быстро изъять все нажитое непосильным трудом на галерах просто под корень. Спрятать практически невозможно. Подробности...
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На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
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    На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
    Никита Коваленко

    Российская армия не может позволить себе экономию

    Никита Коваленко
    политический обозреватель
    		21 октября 2020, 17:40

    Минфин на днях разбудил старый российский холивар о том, надо ли стране сократить численность военнослужащих и траты на них. Ведомство выступило с либеральных позиций и предложило оптимизировать расходы на Вооружённые силы, чем вызвало недоумение у многих. В Минобороны в ответ довольно резко высказались о неприемлемости таких мер и непонимании финансистами предмета обсуждения. Прокомментировать ситуацию вынуждены были даже в Кремле, где объяснили, что ничего подобного осуществлять не планируется и речь идёт лишь об экспертной дискуссии.

    Казалось бы, понять Министерство финансов несложно – близится принятие нового бюджета, а из-за пандемии коронавируса экономика сократилась, расходы государства выросли, и текущий год, скорее всего, будет закрыт с дефицитом. Естественно, ведомство ищет способы сократить траты и начать решило с силового блока, в том числе и армии.

    Вот только Вооружённые силы – совсем не та структура, которой следует уменьшать финансирование, особенно в части, касающейся личного состава. У России нет раздутого до невероятных размеров оборонного бюджета, как у США, огромного количества военных баз и гипертрофированного контингента за рубежом. Более того, за время существования Российской Федерации армия пережила как минимум две оптимизации – одну финансовую и одну кадровую.

    В 90-е годы, например, дооптимизировались до того, что военнослужащие месяцами не получали денежное довольствие (зарплату), а прокормить на него семью представлялось едва ли возможным (какова была в этих условиях ситуация с обновлением военной техники и вооружения, думаю, можно не пояснять). Результатом стала сильнейшая деградация ВС – падение их боеспособности и боеготовности, отток и острый дефицит кадров, проблемы с призывом.

    Следующий кризис настал в конце нулевых, когда начались пресловутые сердюковские реформы. Модернизация армии была крайне необходима, что продемонстрировал и опыт боевых действий в Южной Осетии, однако далеко не все преобразования дали положительный эффект. Так, сокращение военных вузов, а также личного состава ВС привело к снижению уровня подготовки и недостатку квалифицированных кадров. Оптимизация небоевых подразделений и перевод ряда военнослужащих на гражданскую службу, которые сейчас вновь предлагает Минфин, вызвал тогда серьёзные сбои в обеспечении и снабжении боевых частей.

    Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

    Да, в 2010-е годы произошёл ещё ряд преобразований (на этот раз более эффективных), началось масштабное перевооружение, а многие из проблем удалось преодолеть. Улучшилась, в том числе, и ситуация с личным составом. Однако последствия двух кадровых кризисов аукаются российской армии и поныне. Так, в ВС до сих пор существуют проблемы с пополнением офицерского состава в целом (они, кстати, актуальны и для ряда других силовых ведомств) и острая нехватка военных переводчиков, лётчиков, моряков и других специалистов, в частности. Какое уж тут может быть сокращение численности.

    Военные пенсии тоже не на том уровне, чтобы браться за их оптимизацию (отменять норму о ежегодном увеличении на 2% сверх уровня инфляции или пересматривать в сторону понижения способ расчёта). В последние годы ситуация с ними улучшилась, но идеальной её не назовёшь. Формула расчёта там довольно сложная, но в качестве примера можно привести, что в случае полковника (командира полка или бригады) с 30-летней выслугой она будет составлять примерно 33-38 тыс. рублей. Больше, чем на гражданке, но воображения не поражает.

    Возможно, относительно безболезненным стало бы увеличение срока выслуги, необходимого для начисления пенсии до 25 лет вместо 20, потому что и сейчас большинство военных продолжают службу после истечения этого времени. А вот идея исключить годы учёбы в военном вузе из срока выслуги выглядит странно. Вполне можно не включать в неё время учёбы на военной кафедре, слушатели которых фактически продолжают оставаться обычными студентами. Курсанты же военных училищ и академий – это полноценные военнослужащие, они принимают присягу на первом курсе, и на них распространяются все соответствующие требования и ограничения.

    На ваш взгляд

     
    На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?










    Можете выбрать несколько вариантов ответа

    Кроме того, ряд идей по оптимизации напрямую влияет на уровень жизни военнослужащих. Например, предложение обеспечивать контрактников питанием только во время боевого дежурства и на полевых выходах. В каком виде это может быть? Платные столовые? Или придётся приносить еду с собой? Или покидать расположение части, чтобы поесть? В любом случае это не только дополнительные финансовые расходы, но и ряд неудобств.

    Инициатива об увеличении сроков носки вещевого имущества также бьёт по карману военных. Это просто приведёт к повторению ситуации 90-х годов, когда доходило до того, что офицерам регулярно приходилось покупать форму на личные средства. Сейчас такое тоже случается, но не так часто.

    Вот только денежное довольствие военнослужащего, к сожалению, не столь велико, чтобы ещё и создавать на него дополнительную нагрузку. Да, в 2012 году оплату труда военных серьёзно увеличили. Правда, одновременно исчез ряд льгот и премий, включая «13-я зарплату», а индексация зарплат не проводилась до 2018 года. В итоге в среднем денежные довольствия сейчас составляют около 50 тыс. рублей, а их покупательная способность при нынешних ценах вернулась примерно к тому же уровню, что был до повышения.

    Ещё одно предложение, влияющее на уровень жизни военных – увеличение срока службы до получения «военной ипотеки». «Военная ипотека» – и так-то довольно специфическая штука. Если в регионах она работает более-менее адекватно, то военнослужащим Москвы или Санкт-Петербурга выделяемых в рамках неё денег даже близко не хватает на то, чтобы приобрести жильё. А если право на её получение будет возникать только через пять лет после окончания военного вуза или через восемь лет контрактной службы, то это и вовсе заводит ситуацию в тупик. Где должен жить молодой офицер в течение этих лет, особенно если у него есть семья?

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    Не стоит забывать, что военнослужащий – это не просто работающий гражданин. Во-первых, он берёт на себя обязательство рисковать жизнью и здоровьем ради защиты страны, во-вторых, де-факто он круглосуточно находится на службе и даже в личное время может быть привлечён к решению поставленных руководством задач, в-третьих, в отношении него действует ряд ограничений в правах (например, даже выехать в личное время за пределы гарнизона он может, только уведомив руководство).

    На этом фоне снижение уровня жизни лишь создаст риск нового глубокого дефицита квалифицированных кадров. А что толку обладать самыми передовыми вооружениями, если ими некому управлять? Хорошо, что в Минобороны сейчас это понимают и заявляют о неприемлемости подобных инициатив по оптимизации Вооружённых сил. Важность же самой по себе армии в нынешней геополитической ситуации очевидна практически всем. Если даже либералы порой призывают президента ввести куда-нибудь войска.


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