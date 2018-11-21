Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

Буквально на днях все вдруг кинулись яростно обсуждать зарплату командира атомной подводной лодки Северного флота ВМФ. Считать чужие деньги – давняя и любимая российская забава, а уж тем более когда речь идет о военнослужащих. Сразу вспоминаются любимые присказки «живут за наш счет», «жируют», «зачем нам их кормить». Да хотя бы затем, чтобы не кормить армию чужую. И делать это непременно надо хорошо. А хорошо ли мы это делаем? То есть всё-таки 250 тыс. рублей для командира атомохода – это много или мало?

Для начала давайте отмотаем время немного назад. Лихие 1990-е брать, пожалуй, не будем, с ними и так все понятно. А вот в начале-середине 2000-х денежное довольствие лейтенанта (обычно это командир взвода) в войсках составляло примерно 6–9 тыс. рублей (в, скажем так, элитных частях и подразделениях, спецслужбах и т.д., а также при особых условиях службы побольше, но не на порядок). К 2012 году ситуация несколько улучшилась – приблизительно до 20–30 тыс. рублей (40–50 для элиты и спецслужб).

И вот в 2012 году (а для некоторых категорий военнослужащих в 2013-м) при пресловутом Анатолии Сердюкове денежное довольствие повысили примерно вдвое. Это, конечно, не обеляет его образ, но в актив ему занести всё же стоит, так как событие поистине прорывное. Армию вновь начали кормить. Если не хорошо, то хотя бы более-менее достойно. Слово «военнослужащий» наконец-то перестало быть эквивалентом слова «нищий».

Но не могу не внести сюда ложку дёгтя. Сделано это повышение было всё-таки по-сердюковски. За громкими и помпезными заявлениями об увеличении денежного довольствия скрывался целый ряд нюансов, которые остались за кадром внимания общества. Так, военнослужащие лишились множества льгот, которые для некоторых были действительно очень важны (вам же стали больше платить, зачем вам льготы?).

Что ещё более ощутимо, исчез ряд премий, в том числе «13-я зарплата». Отменили и оплату проезда для военнослужащего и его семьи до места проведения отпуска. Если объединить все это, то повышение перестает казаться столь огромным.

Однако оно всё же было вполне ощутимым и долгожданным. Но такой позитив, к сожалению, продлился недолго. Что происходило с нашей экономикой, ценами и курсом валют с 2014 года и до настоящего времени, думаю, никому объяснять не нужно. Так вот, всё это время была заморожена индексация зарплат военнослужащих. И впервые после повышения (напомню, оно было в 2012 году) они были проиндексированы в 2018 году. Покупательная способность денежных довольствий, таким образом, за это время вернулась чуть ли не к уровню, который был до 2012 года.

После же долгожданного индексирования в прошлом году некоторые СМИ громко заявили о новом повышении зарплат для военных. Отнюдь. Индексация (размер её составил 4%) – это лишь инструмент препятствования обесцениванию зарплат на фоне инфляции и растущих цен, и применяться он должен ежегодно. Впрочем, добавлю оптимизма – теперь индексировать денежные довольствия действительно намерены каждый год.

Теперь взглянем на этот вопрос с другой стороны. Что такое должность командира атомной подводной лодки Северного флота? Командир атомной субмарины (а это корабль 1-го класса) носит звание капитан I ранга (сухопутный эквивалент – полковник). АПЛ – это либо часть ядерной триады, либо инструмент поражения кораблей (напомню, флот – главная ударная сила ВС США) и береговых объектов противника, то есть тот элемент наших вооруженных сил, важность которого сложно переоценить.

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Кроме того, несение службы на такой подлодке – это всегда особо сложные и опасные условия. А если мы еще вспомним, что это Северный флот, а значит несение службы в районах Крайнего Севера, то набор надбавок (а все денежное довольствие военнослужащих строится из наложенных на оклад многочисленных надбавок) за особые условия получится и вовсе очень солидным.

Иными словами, это одно из самых высоких денежных довольствий в ВС РФ, которое выплачивается людям, представляющим ключевую важность для российской обороны. И оно составляет лишь 250 тыс. рублей. А если взять, к примеру, полковника сухопутных войск (командира полка или бригады) где-нибудь в центральной части нашей Родины, то его доход будет примерно раза в два ниже.

Для сравнения: зарплата депутата Госдумы достигает примерно 350 тыс., пилотов гражданской авиации – от нескольких сот тысяч до млн рублей (в то время как военные летчики получают в районе 80–100 тыс.), не говоря уже о топ-менеджерах частных и государственных корпораций. Никто не умаляет важность работы перечисленных людей. Речь, наоборот, о том, что военнослужащий, тем более командир АПЛ, не менее ценен для страны, а вот в уровне оплаты труда значительно проигрывает.

Приведу и другое сравнение. Как же обстоят дела с этим у нашего главного геополитического противника-партнера – у США? Годовая зарплата второго лейтенанта (аналог нашего лейтенанта) начинается примерно от 35 до 46 тыс. долларов в год, то есть в районе 3–4 тыс. долларов в месяц. Что же касается полковников и их аналогов в ВМС – капитанов – то тут уже будут суммы приблизительно от 75 до 135 тыс. долларов в год или около 6–11 тыс. долларов в месяц. Даже с учетом разницы цен и расходов населения в двух странах разница в доходах все равно очень велика.

Так что зарплата командира атомохода в 250 тыс. рублей совсем не повод для гордости нашего ВМФ и российских ВС в целом. Это, безусловно, прогресс, в сравнении с прошлыми годами, но пока всё ещё очень далёкий от идеала. И об этом стоит крепко задуматься. Ведь если мы хотим, чтоб у нас не было дефицита военных лётчиков , моряков и других специалистов, то важно достойно оплачивать их труд. Ведь даже самые продвинутые ракеты сами себя не запустят, самолёты не полетят, а корабли в поход не выйдут.

Да и никогда не стоит забывать, что военнослужащие – это те люди, которые, уже приходя на службу, берут на себя обязательство отдать жизнь за Родину в случае необходимости.