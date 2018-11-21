Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

Взгляд
22 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
Разделы

Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
Перейти а раздел…

Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции количество населения / количество погибших, Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
Перейти а раздел…

Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Армию начали кормить. Если не хорошо, то хотя бы более-менее достойно. Слово «военнослужащий» наконец-то перестало быть эквивалентом слова «нищий». Денежное довольствие серьезно повысили. Но есть и ложка дёгтя. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Как я стал русским патриотом

Андрей Бабицкий, журналист
Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

Дометий Завольский, историк-архивист
Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
Обсуждение: 167 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые горячие российские фигуристки

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?
          • У банка

          • У родственников

          • У друзей

          • Вообще не беру в долг

          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль дал оценку заявлению Трампа о Голанах
            Эксперт: России выгодна позиция Трампа по Голанам из-за КрымаГлава Забайкалья расплакался на встрече с многодетной матерью из ЧитыРоссия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныЕкатерину Варнаву сочли угрозой нацбезопасности Украины
            Трамп рассказал о принятии решения по Голанским высотамКиев выразил протест после решения суда по делу ГрибаВ ООН определились с отношением к заявке России по расширению шельфа в АрктикеРоссия заметила резкое увеличение числа могил в «Рукбане»
            Эксперт: Атаки посольств в Греции стали обычным явлениемВ криминальную хронику за два дня попали трое краснодарских судейРоссийские военные корабли включили в число самых опасных на планетеВ Lush опровергли увольнение SMM-менеджера после скандала с феминисткой

            Главная тема


            Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

            «Кто, если не я?»


            Телеведущая Скабеева предложила себя в президенты Украины

            «особое ощущение величия»


            Познер объяснил чувство обиды у россиян

            «не позволю себя оклеветать»


            Лишенная титула «Мисс Москва» ответила на обвинения

            Видео

            мэр в отставке


            Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

            не просто оружие


            Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

            окончательный вердикт


            За что бывший Гаагский трибунал мстит Караджичу

            спор вокруг Huawei


            США проигрывают Китаю битву за Европу

            рынок еврооблигаций


            Желающие дать России в долг бьют рекорды

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Право на аборт


            Анна Долгарева: В чем причина материнского безумия

            Бывший СССР


            Ирина Алкснис: Белоруссия стала второстепенной для России

            на ваш взгляд


            У кого вы предпочли бы взять деньги в долг?


            Никита Коваленко

            Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

            Никита Коваленко
            замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
            		 22 марта 2019, 13:10

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Буквально на днях все вдруг кинулись яростно обсуждать зарплату командира атомной подводной лодки Северного флота ВМФ. Считать чужие деньги – давняя и любимая российская забава, а уж тем более когда речь идет о военнослужащих. Сразу вспоминаются любимые присказки «живут за наш счет», «жируют», «зачем нам их кормить». Да хотя бы затем, чтобы не кормить армию чужую. И делать это непременно надо хорошо. А хорошо ли мы это делаем? То есть всё-таки 250 тыс. рублей для командира атомохода – это много или мало?

            Для начала давайте отмотаем время немного назад. Лихие 1990-е брать, пожалуй, не будем, с ними и так все понятно. А вот в начале-середине 2000-х денежное довольствие лейтенанта (обычно это командир взвода) в войсках составляло примерно 6–9 тыс. рублей (в, скажем так, элитных частях и подразделениях, спецслужбах и т.д., а также при особых условиях службы побольше, но не на порядок). К 2012 году ситуация несколько улучшилась – приблизительно до 20–30 тыс. рублей (40–50 для элиты и спецслужб).

            И вот в 2012 году (а для некоторых категорий военнослужащих в 2013-м) при пресловутом Анатолии Сердюкове денежное довольствие повысили примерно вдвое. Это, конечно, не обеляет его образ, но в актив ему занести всё же стоит, так как событие поистине прорывное. Армию вновь начали кормить. Если не хорошо, то хотя бы более-менее достойно. Слово «военнослужащий» наконец-то перестало быть эквивалентом слова «нищий».

            Но не могу не внести сюда ложку дёгтя. Сделано это повышение было всё-таки по-сердюковски. За громкими и помпезными заявлениями об увеличении денежного довольствия скрывался целый ряд нюансов, которые остались за кадром внимания общества. Так, военнослужащие лишились множества льгот, которые для некоторых были действительно очень важны (вам же стали больше платить, зачем вам льготы?).

            Что ещё более ощутимо, исчез ряд премий, в том числе «13-я зарплата». Отменили и оплату проезда для военнослужащего и его семьи до места проведения отпуска. Если объединить все это, то повышение перестает казаться столь огромным.

            Фото: Андрей Лузик/ТАСС

            Однако оно всё же было вполне ощутимым и долгожданным. Но такой позитив, к сожалению, продлился недолго. Что происходило с нашей экономикой, ценами и курсом валют с 2014 года и до настоящего времени, думаю, никому объяснять не нужно. Так вот, всё это время была заморожена индексация зарплат военнослужащих. И впервые после повышения (напомню, оно было в 2012 году) они были проиндексированы в 2018 году. Покупательная способность денежных довольствий, таким образом, за это время вернулась чуть ли не к уровню, который был до 2012 года.

            После же долгожданного индексирования в прошлом году некоторые СМИ громко заявили о новом повышении зарплат для военных. Отнюдь. Индексация (размер её составил 4%) – это лишь инструмент препятствования обесцениванию зарплат на фоне инфляции и растущих цен, и применяться он должен ежегодно. Впрочем, добавлю оптимизма – теперь индексировать денежные довольствия действительно намерены каждый год.

            Теперь взглянем на этот вопрос с другой стороны. Что такое должность командира атомной подводной лодки Северного флота? Командир атомной субмарины (а это корабль 1-го класса) носит звание капитан I ранга (сухопутный эквивалент – полковник). АПЛ – это либо часть ядерной триады, либо инструмент поражения кораблей (напомню, флот – главная ударная сила ВС США) и береговых объектов противника, то есть тот элемент наших вооруженных сил, важность которого сложно переоценить.

            Кроме того, несение службы на такой подлодке – это всегда особо сложные и опасные условия. А если мы еще вспомним, что это Северный флот, а значит несение службы в районах Крайнего Севера, то набор надбавок (а все денежное довольствие военнослужащих строится из наложенных на оклад многочисленных надбавок) за особые условия получится и вовсе очень солидным.

            Иными словами, это одно из самых высоких денежных довольствий в ВС РФ, которое выплачивается людям, представляющим ключевую важность для российской обороны. И оно составляет лишь 250 тыс. рублей. А если взять, к примеру, полковника сухопутных войск (командира полка или бригады) где-нибудь в центральной части нашей Родины, то его доход будет примерно раза в два ниже.

            Для сравнения: зарплата депутата Госдумы достигает примерно 350 тыс., пилотов гражданской авиации – от нескольких сот тысяч до млн рублей (в то время как военные летчики получают в районе 80–100 тыс.), не говоря уже о топ-менеджерах частных и государственных корпораций. Никто не умаляет важность работы перечисленных людей. Речь, наоборот, о том, что военнослужащий, тем более командир АПЛ, не менее ценен для страны, а вот в уровне оплаты труда значительно проигрывает.

            Приведу и другое сравнение. Как же обстоят дела с этим у нашего главного геополитического противника-партнера – у США? Годовая зарплата второго лейтенанта (аналог нашего лейтенанта) начинается примерно от 35 до 46 тыс. долларов в год, то есть в районе 3–4 тыс. долларов в месяц. Что же касается полковников и их аналогов в ВМС – капитанов – то тут уже будут суммы приблизительно от 75 до 135 тыс. долларов в год или около 6–11 тыс. долларов в месяц. Даже с учетом разницы цен и расходов населения в двух странах разница в доходах все равно очень велика.

            Так что зарплата командира атомохода в 250 тыс. рублей совсем не повод для гордости нашего ВМФ и российских ВС в целом. Это, безусловно, прогресс, в сравнении с прошлыми годами, но пока всё ещё очень далёкий от идеала. И об этом стоит крепко задуматься. Ведь если мы хотим, чтоб у нас не было дефицита военных лётчиков, моряков и других специалистов, то важно достойно оплачивать их труд. Ведь даже самые продвинутые ракеты сами себя не запустят, самолёты не полетят, а корабли в поход не выйдут.

            Да и никогда не стоит забывать, что военнослужащие – это те люди, которые, уже приходя на службу, берут на себя обязательство отдать жизнь за Родину в случае необходимости.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Как я стал русским патриотом

            Андрей Бабицкий, журналист
            Моя мама Россию любила, но патриотом была советским. Все вот это русское-русское ей казалось местечковым выпячиванием, оскорбительным для других народов советской империи. А я считал, что любовь к своим никого обижать не может. Подробности...
            Обсуждение: 62 комментария

            Верить в СССР-2 может только идеологический диверсант

            Дометий Завольский, историк-архивист
            Советская власть давно умерла естественным путем – всем надоев и выродившись до полной потери иммунитета. Советская идеология осыпалась еще прежде падения власти, оставаясь уделом людей совсем уж недалеких или замордованных. Подробности...
            Обсуждение: 155 комментариев

            Как «образование для всех» убивает Францию

            Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
            Паренёк из Нигерии по имени Баба (ударение на последнем слоге) – студент четвертого курса французского университета, изучает литературу. По-французски Баба изъяснялся на уровне «один палка, два струна» и «велик могучим этот языкa». Подробности...
            Обсуждение: 48 комментариев

            Белоруссия стала второстепенной для России

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Если вы вдруг пропустили, то у нас тут очередное обострение с Белоруссией. Там все дымится и бурлит – резкие слова официальных лиц, сливы о подковерных раскладах. В России же практически штиль на эту тему. Подробности...
            Обсуждение: 102 комментария

            В «загибах» феминизма виноваты мужчины

            Сергей Лукьяненко, писатель
            Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...
            Обсуждение: 44 комментария

            На Казахстан будут давить с удвоенной силой

            Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
            Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
            Обсуждение: 16 комментариев

            Назарбаев прощается, но никуда не уходит

            Андрей Манчук, политолог
            Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...

            Как олигарх Игорь Коломойский спасет Украину

            Глеб Простаков, журналист
            Последние опросы фиксируют преобладание в украинском обществе запроса на мир. Мир становится более выгодным вложением. В 2014–2015 годах Игорь Коломойский неудачно инвестировал в войну. В 2019-м может стать спонсором мира. Бизнес, ничего личного. Подробности...
            Обсуждение: 37 комментариев

            В чем причина материнского безумия

            Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
            Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...
            Обсуждение: 93 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............