Пять мифов о военной операции на Украине

На фоне военной операции России на Украине сегодня мы наблюдаем просто беспрецедентную скоординированную информационную кампанию против нашей страны. Буквально невозможно зайти в интернет посмотреть рецепт борща, чтоб не наткнуться на фейковую рекламу с антироссийской политической агитацией. А про какой-нибудь Facebook и говорить не стоит.

Причем все эти пропагандистские материалы давят в основном на человеческие страхи. Неудивительно, что в таких условиях в головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Даже находящемуся в политической повестке человеку порой сложно разобраться в ситуации.

Поэтому хотелось бы развенчать основные мифы по поводу российской операции, форсируемые западной пропагандой.

Миф первый: Россия напала на независимую Украину

Начнем с того, что 21 февраля через российскую границу перешла украинская диверсионно-разведывательная группа, к которой затем присоединились две БМП. Их продвижение на территорию РФ было остановлено пограничниками. Уже это достаточный повод для ответных силовых мер. А немногим ранее президент Украины угрожал России пересмотром своего безъядерного статуса. То есть созданием атомной бомбы. А уж о желании захватить Ростовскую область, Воронеж, Кубань и нанести ракетный удар по Крымскому мосту мы и вовсе слышали регулярно от различных украинских политиков на протяжении нескольких лет.

Кроме того, все последние годы НАТО накачивало Украину вооружениями и военной техникой, засылало туда своих военных специалистов, проводило учения – одним словом, создавало там свой опорный пункт. Также украинские власти активно продавали оружие в различные горячие точки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом Киев после переворота в 2014-м ведет боевые действия против населения Донбасса, преследует русскоязычных граждан и уничтожает их (как было в Одессе 2 мая 2014 года), закрывает глаза на убийства журналистов, а также потворствует националистическим движениям. Чего только стоит культ нацистского пособника Степана Бандеры, превращенного украинскими властями в национального героя.

Миф второй: Русские пришли убивать украинцев и отбирать их землю

Как неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин, и представители Минобороны, и сами российские военные – операция направлена исключительно против националистических движений. При этом принимаются все усилия для того, чтобы избежать вовлечения в боевые действия мирного населения и украинских военнослужащих, решивших добровольно сложить оружие. Удары наносятся исключительно по военным объектам, боестолкновения происходят исключительно с вооруженными силами и боевыми формированиями националистов.

Кроме того, российские власти и военные постоянно подчеркивают, что весь контингент будет выведен с Украины после окончания операции, а украинцы самостоятельно изберут себе новую власть. То есть на государственность и независимость страны никто покушаться не собирается. Тем временем власти в Киеве, напротив, не слишком заботятся о безопасности простых украинцев. Неоднократно фиксировались удары ВСУ по мирным объектам. Кроме того, украинские военные прибегают к абсолютно бесчеловечной практике размещения военной техники и огневых точек в жилых районах городов, возле школ, детских садов, исторических памятников.

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В Сети гуляет видео попадания ракеты в жилой дом в Киеве, которое стало одним из главных аргументов пропаганды. Вот только и эксперты , и источники в Минобороны уже не раз отмечали, что произошло это в результате отказа в системе наведения украинского ЗРК. По многочисленным видео также можно сделать вывод, что это зенитная ракета – по характеру разрушений, траектории полета и дыму от двигателя ракеты. При этом даже в МО не спешат обвинять вооруженные силы Украины, подчеркивая, что это трагическая случайность, а не умысел украинских военных.

Крайне странным было решение руководства Украины раздавать стрелковое оружие гражданским и учить их изготавливать «коктейли Молотова», а также мобилизовать в ВСУ уголовников. Ничем, кроме желания оставить после себя выжженную землю, это объяснить невозможно. И такое поведение уже вызвало всплеск мародерства и гибель мирных жителей от рук неадекватов с оружием.

В связи с этим российские военные говорят о необходимости организовать коридор для эвакуации гражданских из Киева, однако местные власти этим заниматься не спешат. В МО также заявляют о готовности после окончания операции заняться восстановлением мостов и другой инфраструктуры, которую активно уничтожают прежде всего ВСУ.

Миф третий: Проблему можно было решить путем мирных переговоров и дипломатии

Дипломатический путь – самый лучший, в этом нет никаких сомнений. Равно как и пацифистские взгляды или призывы к поддержанию мира. Однако, к великому сожалению, работает это далеко не всегда. Переговоры с украинскими властями шли в течение восьми лет. По инициативе Москвы были заключены Минские соглашения. Однако Киев всеми силами уклонялся от выполнения этих соглашений, мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и, по сути, бойкотировал переговорный процесс. За эти годы в Донбассе погибло, по разным подсчетам, около 15 тыс. человек.

Однако почему-то я не видел всё это время столь массовой кампании в соцсетях, как сейчас, и митингов с призывами остановить войну. Равно как и не видел этого пацифизма, когда, например, США вторгались в Ирак под надуманными предлогами или бомбили мирные кварталы Белграда. И даже недавнее применение украинскими военными запрещенных Конвенцией ООН фосфорных боеприпасов почему-то не вызвало абсолютно никакого осуждения. И вот эта двойственная позиция сейчас выглядит крайне лицемерно. Хотя, безусловно, все в России сейчас переживают за мирных граждан Украины и надеются, что все они будут в порядке, а военная операция закончится как можно быстрее.

Миф четвертый: «Крымский сценарий» на Украине провалился, ВС России несут громадные потери

Потери, к сожалению, действительно есть, при боевых действиях их сложно избежать. И данные по погибшим еще будут уточняться. Однако их число не столь запредельно, как пытается изобразить западная и украинская пропаганда. Что же касается так называемого крымского сценария – быстрого и безболезненного проведения операции – ничего подобного российским Генштабом предполагаться не могло. Вряд ли в ГШ кто-то не понимал, что вся Украина – не Крым, это совсем другие масштабы территории, совсем другие настроения среди граждан и совсем другая численность войск. Подготовленных войск, в течение восьми лет получавших боевой опыт в Донбассе.

Поэтому так активно были задействованы ВКС и высокоточное оружие, чтобы уничтожить военную инфраструктуру. Поэтому на помощь спецназу максимально оперативно подходят основные силы. Однако ситуацию осложняют попытки ВСУ прикрываться мирным населением. Это очень замедляет операцию и создает дополнительные риски для российских военнослужащих. Но жизни мирных граждан для них во главе угла.

Миф пятый: Теперь Россию измотают санкциями, которых иначе бы не было

Да, Запад развернул не только беспрецедентную по масштабам пропагандистскую кампанию, но и осуществляет небывалое санкционное давление. Однако давайте не будем питать иллюзий, маховик санкций был запущен уже очень давно (по сути, даже не в 2014-м, а еще в 2008-м) и не останавливался всё это время.

При этом в последние несколько лет западные страны даже не особо трудились над тем, чтобы придумать складные обвинения и предоставить хоть какие-то доказательства: то абсолютно непонятное покушение на Скрипалей, то постановочная «химатака» в Сирии, красиво записанная «Белыми касками», то еще какие-то обвинения. Таким образом, санкции всё равно вводились постоянно, вне зависимости от действий России и вопреки всем ее попыткам наладить диалог. И это так же сложно не заметить, как и постоянное приближение к нашим границам военной инфраструктуры НАТО. Эти меры всё равно в определенный момент были бы введены, ведь Запад уже привык использовать санкционное давление для воздействия на всех несогласных с его риторикой и имеющих независимую политическую линию. Единственный способ этого избежать – вообще не вести собственного политического и экономического курса (примерно, как это было в РФ в 90-е).

Отдельно советую обратить внимание, что большинство нынешних рестриктивных мер направлено отнюдь не против государства или властей – они целенаправленно бьют по обычным гражданам. То есть осуществляются антигуманные шаги под соусом миролюбивых заявлений и призывов.

И всё это в сочетании с тотальной зачисткой соцсетей и медийного пространства от любых инакомыслящих – уже многие страны Запада запретили вещание российских каналов, а Чехия пошла еще дальше – генпрокурор страны угрожает уголовной ответственностью за высказывания на демонстрациях или в социальных сетях в поддержку России. Вот такая демократия и свобода слова. Или это просто отсутствие уверенности в своей правоте?