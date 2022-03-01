Пять мифов о военной операции на Украине

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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:04  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Удары наносятся исключительно по военным объектам, боестолкновения происходят исключительно с вооруженными силами и боевыми формированиями националистов. С мирными людьми никто воевать не собирается. Подробности...

Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...
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Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    контроль над побережьем


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    Видео

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    Никита Коваленко

    Пять мифов о военной операции на Украине

    Никита Коваленко
    политический обозреватель
    		1 марта 2022, 16:35

    На фоне военной операции России на Украине сегодня мы наблюдаем просто беспрецедентную скоординированную информационную кампанию против нашей страны. Буквально невозможно зайти в интернет посмотреть рецепт борща, чтоб не наткнуться на фейковую рекламу с антироссийской политической агитацией. А про какой-нибудь Facebook и говорить не стоит.

    Причем все эти пропагандистские материалы давят в основном на человеческие страхи. Неудивительно, что в таких условиях в головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Даже находящемуся в политической повестке человеку порой сложно разобраться в ситуации.

    Поэтому хотелось бы развенчать основные мифы по поводу российской операции, форсируемые западной пропагандой.

    Миф первый: Россия напала на независимую Украину

    Начнем с того, что 21 февраля через российскую границу перешла украинская диверсионно-разведывательная группа, к которой затем присоединились две БМП. Их продвижение на территорию РФ было остановлено пограничниками. Уже это достаточный повод для ответных силовых мер. А немногим ранее президент Украины угрожал России пересмотром своего безъядерного статуса. То есть созданием атомной бомбы. А уж о желании захватить Ростовскую область, Воронеж, Кубань и нанести ракетный удар по Крымскому мосту мы и вовсе слышали регулярно от различных украинских политиков на протяжении нескольких лет.

    Кроме того, все последние годы НАТО накачивало Украину вооружениями и военной техникой, засылало туда своих военных специалистов, проводило учения – одним словом, создавало там свой опорный пункт. Также украинские власти активно продавали оружие в различные горячие точки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом Киев после переворота в 2014-м ведет боевые действия против населения Донбасса, преследует русскоязычных граждан и уничтожает их (как было в Одессе 2 мая 2014 года), закрывает глаза на убийства журналистов, а также потворствует националистическим движениям. Чего только стоит культ нацистского пособника Степана Бандеры, превращенного украинскими властями в национального героя.

    Миф второй: Русские пришли убивать украинцев и отбирать их землю

    Как неоднократно заявлял и президент России Владимир Путин, и представители Минобороны, и сами российские военные – операция направлена исключительно против националистических движений. При этом принимаются все усилия для того, чтобы избежать вовлечения в боевые действия мирного населения и украинских военнослужащих, решивших добровольно сложить оружие. Удары наносятся исключительно по военным объектам, боестолкновения происходят исключительно с вооруженными силами и боевыми формированиями националистов.

    Кроме того, российские власти и военные постоянно подчеркивают, что весь контингент будет выведен с Украины после окончания операции, а украинцы самостоятельно изберут себе новую власть. То есть на государственность и независимость страны никто покушаться не собирается. Тем временем власти в Киеве, напротив, не слишком заботятся о безопасности простых украинцев. Неоднократно фиксировались удары ВСУ по мирным объектам. Кроме того, украинские военные прибегают к абсолютно бесчеловечной практике размещения военной техники и огневых точек в жилых районах городов, возле школ, детских садов, исторических памятников.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

    В Сети гуляет видео попадания ракеты в жилой дом в Киеве, которое стало одним из главных аргументов пропаганды. Вот только и эксперты, и источники в Минобороны уже не раз отмечали, что произошло это в результате отказа в системе наведения украинского ЗРК. По многочисленным видео также можно сделать вывод, что это зенитная ракета – по характеру разрушений, траектории полета и дыму от двигателя ракеты. При этом даже в МО не спешат обвинять вооруженные силы Украины, подчеркивая, что это трагическая случайность, а не умысел украинских военных.

    Крайне странным было решение руководства Украины раздавать стрелковое оружие гражданским и учить их изготавливать «коктейли Молотова», а также мобилизовать в ВСУ уголовников. Ничем, кроме желания оставить после себя выжженную землю, это объяснить невозможно. И такое поведение уже вызвало всплеск мародерства и гибель мирных жителей от рук неадекватов с оружием. 

    В связи с этим российские военные говорят о необходимости организовать коридор для эвакуации гражданских из Киева, однако местные власти этим заниматься не спешат. В МО также заявляют о готовности после окончания операции заняться восстановлением мостов и другой инфраструктуры, которую активно уничтожают прежде всего ВСУ.

    Миф третий: Проблему можно было решить путем мирных переговоров и дипломатии

    Дипломатический путь – самый лучший, в этом нет никаких сомнений. Равно как и пацифистские взгляды или призывы к поддержанию мира. Однако, к великому сожалению, работает это далеко не всегда. Переговоры с украинскими властями шли в течение восьми лет. По инициативе Москвы были заключены Минские соглашения. Однако Киев всеми силами уклонялся от выполнения этих соглашений, мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и, по сути, бойкотировал переговорный процесс. За эти годы в Донбассе погибло, по разным подсчетам, около 15 тыс. человек.

    Однако почему-то я не видел всё это время столь массовой кампании в соцсетях, как сейчас, и митингов с призывами остановить войну. Равно как и не видел этого пацифизма, когда, например, США вторгались в Ирак под надуманными предлогами или бомбили мирные кварталы Белграда. И даже недавнее применение украинскими военными запрещенных Конвенцией ООН фосфорных боеприпасов почему-то не вызвало абсолютно никакого осуждения. И вот эта двойственная позиция сейчас выглядит крайне лицемерно. Хотя, безусловно, все в России сейчас переживают за мирных граждан Украины и надеются, что все они будут в порядке, а военная операция закончится как можно быстрее.

    Миф четвертый: «Крымский сценарий» на Украине провалился, ВС России несут громадные потери

    Потери, к сожалению, действительно есть, при боевых действиях их сложно избежать. И данные по погибшим еще будут уточняться. Однако их число не столь запредельно, как пытается изобразить западная и украинская пропаганда. Что же касается так называемого крымского сценария – быстрого и безболезненного проведения операции – ничего подобного российским Генштабом предполагаться не могло. Вряд ли в ГШ кто-то не понимал, что вся Украина – не Крым, это совсем другие масштабы территории, совсем другие настроения среди граждан и совсем другая численность войск. Подготовленных войск, в течение восьми лет получавших боевой опыт в Донбассе.

    Поэтому так активно были задействованы ВКС и высокоточное оружие, чтобы уничтожить военную инфраструктуру. Поэтому на помощь спецназу максимально оперативно подходят основные силы. Однако ситуацию осложняют попытки ВСУ прикрываться мирным населением. Это очень замедляет операцию и создает дополнительные риски для российских военнослужащих. Но жизни мирных граждан для них во главе угла.

    Миф пятый: Теперь Россию измотают санкциями, которых иначе бы не было

    Да, Запад развернул не только беспрецедентную по масштабам пропагандистскую кампанию, но и осуществляет небывалое санкционное давление. Однако давайте не будем питать иллюзий, маховик санкций был запущен уже очень давно (по сути, даже не в 2014-м, а еще в 2008-м) и не останавливался всё это время.

    При этом в последние несколько лет западные страны даже не особо трудились над тем, чтобы придумать складные обвинения и предоставить хоть какие-то доказательства: то абсолютно непонятное покушение на Скрипалей, то постановочная «химатака» в Сирии, красиво записанная «Белыми касками», то еще какие-то обвинения. Таким образом, санкции всё равно вводились постоянно, вне зависимости от действий России и вопреки всем ее попыткам наладить диалог. И это так же сложно не заметить, как и постоянное приближение к нашим границам военной инфраструктуры НАТО. Эти меры всё равно в определенный момент были бы введены, ведь Запад уже привык использовать санкционное давление для воздействия на всех несогласных с его риторикой и имеющих независимую политическую линию. Единственный способ этого избежать – вообще не вести собственного политического и экономического курса (примерно, как это было в РФ в 90-е).

    Отдельно советую обратить внимание, что большинство нынешних рестриктивных мер направлено отнюдь не против государства или властей – они целенаправленно бьют по обычным гражданам. То есть осуществляются антигуманные шаги под соусом миролюбивых заявлений и призывов.

    И всё это в сочетании с тотальной зачисткой соцсетей и медийного пространства от любых инакомыслящих – уже многие страны Запада запретили вещание российских каналов, а Чехия пошла еще дальше – генпрокурор страны угрожает уголовной ответственностью за высказывания на демонстрациях или в социальных сетях в поддержку России. Вот такая демократия и свобода слова. Или это просто отсутствие уверенности в своей правоте?

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