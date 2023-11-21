  • Новость часаШойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    21 ноября 2023, 16:50 Мнение

    «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    Никита Коваленко Никита Коваленко

    политический обозреватель

    Казачий фельдшер с позывным «Матрена»: Мы для противника приоритетная цель
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
    Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России

    Победа либертарианца Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине стала сенсацией для всего мира. Большинство политических прогнозистов отличились тройным провалом: на праймериз они ждали победы оппозиционерки Патрисии Буллрич, в первом туре – Милея, а во втором – действующего министра экономики Серхио Массы.

    Однако победа правого популиста вполне закономерна. В стране около 40% населения живут за чертой бедности, цены за последний год выросли вдвое, а курс доллара – втрое. Поэтому запрос населения на политические и экономические изменения был колоссальным. Сегодня сложно найти аргентинца, который не называл бы нынешние времена одними из худших в истории государства.

    Такому запросу граждан популистские лозунги Милея удовлетворяют, как нельзя лучше. Из того, что он предлагает, ключевыми являются две вещи. Первая – это радикальная реформа госаппарата: сокращение министерств. Вторая – «шоковая терапия» для экономики: приватизация убыточных предприятий, долларизация вкупе с роспуском Центробанка, отказ от многих социальных программ и снижение налогов.

    Его эксцентричный образ и эпатажность (все эти позирования с бензопилой) лишь добавляют симпатий населения, уставшего от бессилия нынешних властей. К слову, многие уже окрестили нового президента аргентинским Трампом или аргентинским Болсонару. И это довольно точное сравнение. Хотя у россиян эти призывы к долларизации, «свободному рынку» и приватизации могут вызвать и другую ассоциацию – с Борисом Ельциным, когда тот только пришел к власти.

    Однако между ними есть важное отличие: аргентинец не является разрушителем государства, а его меры могут оказаться эффективнее ельцинских. Даже такой неоднозначный шаг, как долларизация, в Аргентине вполне может стать благом. Сейчас в стране имеется с десяток разных курсов доллара. Это не только осложняет жизнь гражданам, но и влечет за собой утечку мозгов: высококвалифицированные специалисты предпочитают работать на зарубежные компании, чтобы получать зарплату в долларах, а не в стремительно обесценивающихся песо.

    Кроме того, жесткие требования по «песофикации», то есть перевода из долларов в песо, долларовой выручки по официальному курсу при наличии вдвое более выгодного «серого» курса практически полностью парализует любые попытки малого и среднего бизнеса выходить на международный уровень и работать с соседними странами. Так что идеи Милея способны и бизнесу помочь, и зарплаты повысить, и кадры ценные удержать.

    Отмена протекционистских мер для Аргентины – тоже необходимый шаг, так как эти меры давно превратились из защитников местных производителей в убийц конкуренции. Поначалу это позволило наладить в стране производство практически любых товаров. Однако к нынешнему моменту многие аргентинские производители за отсутствием конкурентов просто перестали заботиться о качестве своей продукции, завышая при этом цены на нее. И эта ситуация явно требует изменений.

    Что же касается социальных программ, то они в Аргентине столь раздуты, что лежат тяжелейшем бременем на государственном бюджете, при этом снижая экономическую активность населения (проще сидеть на пособии, чем работать за копейки) и нанося вред бизнесу. Фактически сегодня вы не можете уволить бездельника с работы, потому что его права защищены лучше, чем права его работодателя. К тому же сокращение госрасходов (значительно превышающих доходы) – вообще одна из наиболее необходимых мер для аргентинской экономики.


    Не менее важно и снижение налогового бремени. Оно абсолютно неподъемно как для граждан, так и для предприятий: общий объем налогов на прибыль может достигать порой 70%, что давно превратилось в проблему. Поэтому в стране процветают схемы по уклонению от их уплаты, а наиболее находчивые предприниматели переносят свою экономическую активность в другие страны, чтобы спастись от фискальной нагрузки.

    Если же Милею удастся оптимизировать налоговую систему – это будет способствовать возвращению в страну предпринимателей и специалистов, а также многократно повысит собираемость налогов, что благотворно скажется на бюджете. Ну а польза от сокращения чиновничьего аппарата в Аргентине вряд ли нуждается в специальных пояснениях.

    Есть у Милея и ряд других резонансных идей. Например, отказ от вступления в БРИКС (который в последнее время стал одной из наиболее эффективных международных экономических организаций). Также Милей декларирует отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией.

    Однако есть подозрение, что подобные заявления – чистый популизм. Расшаркивание избранного президента перед МВФ и США можно объяснить его надеждами на помощь с их стороны (особенно помня курс на долларизацию). Во-вторых, те же Китай и Бразилия вместе с США по объему товарооборота входят в тройку главных торговых партнеров Аргентины и вряд ли в этом плане что-то поменяется. К слову, сам политик уже пояснял, что он не столько против торговли с Бразилиа и Пекином, «если аргентинцы хотят – пусть торгуют», сколько намерен больше делать ставку на США.

    В свое время бразильский президент Жаир Болсонару (да и Дональд Трамп) тоже занимались треш-током в отношении Китая, России и БРИКС. Однако Болсонару в итоге из БРИКС не вышел, с Пекином и Москвой прекрасно сотрудничал, а Трампа и вовсе только ленивый не называл «российским агентом». Поэтому Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым президентом Аргентины (особенно учитывая его правоконсервативные взгляды), как это удавалось с Болсонару и еще одним максимально прозападным аргентинским президентом – Маурисио Макри. К слову, взаимоотношения уходящей администрации с Россией были достаточно прохладными (не такими, как при обоих Киршнерах), так что Москве тут терять в принципе нечего.

    Многочисленной русской диаспоре в Аргентине тоже вряд ли есть чего опасаться – новый лидер страны в целом позитивно настроен по отношению к иммигрантам, особенно тем, которые способны принести пользу экономике. Единственное, что его не устраивает на миграционном треке – это доступ иностранцев к бесплатной медицине наравне с гражданами. Однако этот вопрос касается скорее бедной прослойки приезжих – в основном из Перу, Боливии и Парагвая.

    Стоит отметить, что Милей отличается от Трампа и Болсонару куда большей гибкостью. Он готов менять подходы и взгляды, если того требует необходимость, а также умеет признавать ошибки. Так, например, он успел жестко раскритиковать своего соотечественника – папу Римского Франциска (который крайне популярен в Аргентине), а затем извиниться и сказать, что он уважал и уважает понтифика как главу церкви.

    Да и по поводу БРИКС в команде нового президента уже пояснили, что он ничего не имеет против организации, просто пока не видит выгод от вступления, однако если такие выгоды будут, то Буэнос-Айрес присоединится к блоку. Тут не стоит забывать, что Милей прежде всего – экономист и предприниматель, а значит, экономическая необходимость для него всегда будет более приоритетна, чем любые политические вопросы. И по этим же причинам он, как тот же Трамп, куда более сконцентрирован на внутренних проблемах страны, чем на международной повестке. Благодаря этому Трампу, несмотря на обилие треш-тока и прочей популистской болтовни, удалось добиться серьезных улучшений в национальной экономике.

    У Милея тоже есть на это все шансы. Однако ждать чудес от него не стоит. Положение нового президента очень непростое, так как он не контролирует парламент (менее 10% мест в сенате и менее 15% в палате депутатов), большинство в котором по-прежнему у перонистов. А это значит, что ему будет крайне сложно продвигать свои законодательные инициативы, даже заручившись поддержкой других либеральных сил.

    Другие материалы автора


    Главное
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке
    Шойгу: Поставки беспилотников в войска выросли в 16 раз
    В МИД пообещали определить форму суда над украинскими военнослужащими
    Алиев заявил о планах Франции дестабилизировать Южный Кавказ
    Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову
    От президента Грузии сбежала собака
    На западе Москвы обнаружили 10 человеческих черепов

    Запад готовит новый удар по российской нефти

    Запад ломает голову над тем, какие еще санкции придумать для российской нефтяной отрасли. Потолок цены провалился: уже полгода российская нефть продается дороже ценового ограничения. Теперь в Европе обсуждают запрет продавать России танкеры для перевозки нефти в рамках 12-го пакета санкций. К чему могут привести новые меры? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцы получили террор вместо достоинства и свободы

    Ровно десять лет назад на Украине начался Евромайдан. За три месяца он прошел путь от «мирного протеста» до кровавого госпереворота, с последствиями которого мир сталкивается сегодня. Очевидцы тех событий поделились своими воспоминаниями и рассказали, как управляемый Западом переворот 2014 года привел Украину к катастрофе и украл будущее у миллионов людей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские беспилотники стремительно прогрессируют

    На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет». «Скальпель» схож по характеристикам, но имеет ряд преимуществ, среди которых и его цена. Последние новации, по мнению экспертов, являются ярким свидетельством эволюции сферы БПЛА в России. Каковы основные тренды и тенденции в области беспилотников и какие еще изменения можно ожидать на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина и Польша начали разорять друг друга

    Блокада украинских фур на польской границе, начинавшаяся внешне безобидно, стала приводить к весьма серьезным последствиям. Поляки начинают прекращать обслуживать украинцев в магазинах, на Украине растут цены и начались перебои с поставками лекарств и даже продуктов. Почему украинские дальнобойщики оказались костью в горле у своих польских коллег? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............