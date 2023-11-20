Политолог: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

Политолог Хейфец: Новый президент Аргентины может испортить отношения с Россией

Tекст: Илья Абрамов

«Милей, скорее всего, попытается реализовать свои предвыборные обещания. Но желания и реальность иногда могут не совпадать. У него нет большинства в парламенте страны, поэтому я не удивлюсь, если избранному президенту через полгода попробуют объявить импичмент», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

«Милей может попытаться отдалиться от Китая и Бразилии. Однако между Аргентиной и этими странами налажен большой товарооборот. Разрыв с ними приведет к существенному ухудшению экономической ситуации. Что касается США, они заинтересованы в хороших отношениях с Буэнос-Айресом», – отмечает он.

«Однако Милей – трампист, и вряд ли Байден захочет тесно взаимодействовать с ним, отдавая политические очки своему оппоненту. Долларизация экономики также находится под вопросом. За счет собственных резервов Аргентина не сможет провести такую реформу, а в Вашингтоне трата средств на внешнюю политику сейчас вызывает большие разногласия», – подчеркивает эксперт.

«При благоприятном исходе избрание Милея никак не отразится на отношениях с Россией. При негативном сценарии следует ожидать присоединения Аргентины ко всему массиву санкций против нашей страны и снижения товарооборота. На политическое сотрудничество в рамках международных организаций также не стоит рассчитывать. Например, вступление Буэнос-Айреса в БРИКС при избранном президенте маловероятно», – акцентирует собеседник.

«Экономика Аргентины сейчас переживает не лучшие времена. Предыдущие правительства не смогли справиться с финансовыми проблемами, поэтому избиратели проголосовали за Милея. Граждане надеются, что он выведет страну из кризиса. Однако, скорее всего, предвыборные обещания реализовать не удастся. И тогда народная любовь довольно быстро растворится», – резюмировал Хейфец.

Ранее на президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он набрал 55,95% голосов, что следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Его главного соперника, министра экономики страны Серхио Массу, поддержало только 44,04% избирателей. Он уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой.

«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил Масса.

Колумбийский лидер Густаво Петро назвал избрание нового президента печальным событием для региона, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с Бразилией дипломатические отношения.

Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, заявил российский посол Дмитрий Феоктистов.

«Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах. Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие», – передает слова посла РИА «Новости».

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлениями Милея. «Мы обратили внимание на ряд заявлений, которые господин Милей сделал в ходе избирательной кампании, но главным образом будем ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать после инаугурации», – пояснил он.

Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, избранный президент против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.