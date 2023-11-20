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Российский посол в Аргентине прокомментировал победу Милея на выборах
Российский посол выразил надежду на укрепление сотрудничества с Аргентиной после победы Милея на выборах
Россия надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры, заявил российский посол Дмитрий Феоктистов.
По его словам, Москва рассчитывает на то, что Аргентина будет придерживаться многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердого отстаивания национальных интересов, передает РИА «Новости».
«Этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности», – отметил Феоктистов.
Также посол добавил, что Россия надеется на преумножение дружбы, доверия и сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.
«Россия всегда будет для Аргентины добрым и проверенным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту. Уверены, что этот настрой присущ и аргентинцам», – заключил он.
Напомним, на выборах в Аргентине победил противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией крайне правый политик Хавьер Милей, его победу колумбийский лидер Густаво Петро назвал печальной для всей Латинской Америки.