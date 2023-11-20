На выборах в Аргентине победил противник сотрудничества с Россией

Противник вступления Аргентины в БРИКС Милей набрал 55,95% на выборах

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что у его соперника министра экономики и кандидата от правых сил Серхио Массы 44,04%, тот уже признал свое поражение и поздравил оппонента с победой, передает РИА «Новости».

«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года», – отметил кандидат.

Колумбийский лидер Густаво Петро тем временем назвал победу Милея печальной для Латинской Америки, поскольку «правая идеология не может ответить на стоящие вызовы».

А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал удачи новому лидеру Аргентины, несмотря на то, что тот не намерен поддерживать и развивать с ним дипломатические отношения.

Напомним, Милей выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС и заявляет, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.