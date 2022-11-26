России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

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26 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Страны ЕС поссорились из-за уже запрещенной российской нефти

Российская нефть стала яблоком раскола Евросоюза Максим Богодвид/РИА Новости
ЕС провалил переговоры по потолку цены на российскую нефть. Причем позиции внутри Евросоюза разошлись кардинально. От радикальных 30 долларов от Польши до высоких 70 долларов от Греции. Почему Европа так сильно спорит из-за российской нефти? Ведь уже на следующей неделе заработает нефтяное эмбарго и ни одна страна ЕС не сможет покупать российскую нефть. Тогда зачем так конфликтовать из-за потолка цены? Подробности...
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Джонсон признался в роли главного врага России в Европе

Джонсон решил стать патроном Украины с долгосрочной и амбициозной целью Zuma/ТАСС
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон разоткровенничался о том, что его усилия сподвигли руководство Украины на военное сопротивление. У других крупных стран Европы – Германии, Италии и Франции – якобы была совсем другая позиция. Джонсон ушел, теперь его политика продолжается без него, но он рискует просчитаться в главном своем прогнозе – о поражении России.  Подробности...
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Восстановить энергосистему Украины сможет только Россия

Выведены из строя подстанции на 750 кВ, ответственные за переброску энергии между регионами Александр Река/ТАСС
У Украины появилась новая просьба к Западу. После масштабных ударов по энергосистеме страны, которые разрушили единую электросеть на отдельные сегменты, профильный киевский министр выступил с обращением к Европе. Оно попросил начать массовые поставки Киеву высоковольтного оборудования. Но есть ли у ЕС то, что нужно Киеву? Подробности...
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Британия столкнулась с французским сопротивлением в НАТО

Макрон разозлил Британию угрозой не дать Уоллесу стать генсеком НАТО Martyn Wheatley, Lev Radin/
Global Look Press
Отношения Лондона и Парижа вновь обострились. Президент Франции выступил против того, чтобы кандидат от Британии возглавил НАТО. Из-за этого он получил прозвище «последовательного англофоба». В чем заключается причина такого шага Эммануэля Макрона и как к этому конфликту относиться России?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Компьютерные игры давно превратились в полноценные художественные произведения, можно сказать, это новые медиа. В плане влияния на сознание людей они ничем не отличаются от фильма, книги или газетной статьи. Подробности...

Спецоперация вскрыла проблемы американского ВПК

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Дело не столько в пронизывающей американскую оборонку коррупции и банальном воровстве. Она изрядно сдулась, и произвести то оружие, которое нужно Украине, США уже не могут в принципе. Подробности...
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Государственный суверенитет формируется в головах у граждан

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Постоянное, стежок за стежком, сшивание географической основы и ее исторического содержания, происходящее в голове отдельно взятого гражданина, приводит к возникновению нации. Подробности...
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Шольц прозрел, Меркель раскололась

Азербайджан угрожает Ирану

Макрон пообещал наказать Россию

Обсуждение: 5 комментариев
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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    России пора взяться за создание отечественной игровой индустрии

    Никита Коваленко
    политический обозреватель
    		26 ноября 2022, 12:00

    Компания VK отчаялась просить у государства субсидий на проект по созданию движка для компьютерных игр и решила вложить в него собственные средства. Правда, теперь она надеется вовлечь госорганы другим образом – заставить их покупать лицензии или подписки на свой будущий продукт. Вот только крайне сомнительно, что даже в таком формате им стоит в этом участвовать. И дело не в том, что идея плоха, просто VK хочется взяться за неё совсем не с той стороны.

    Для начала, давайте разберёмся, что такое игровой движок. Это программное обеспечение, которое отвечает за работоспособность игры – все эти рендеры картинок, просчитывание взаимодействий каких-либо объектов и прочие «подкапотные вычисления». Такое ПО может быть переиспользовано в каком угодно количестве абсолютно непохожих друг на друга игр. На движок уже накладываются визуальная составляющая, правила, сюжет и прочие индивидуальные особенности конкретной игры. Обычно, когда готовится какой-то игровой проект – он сразу создаётся под конкретный движок – либо собственный, либо сторонний, но тогда уже проверенный и где-то успешно использовавшийся.

    В нашем случае VK хочет просто создать движок в вакууме и кому-то его продать. Неудивительно, что в таком виде эта идея пока не очень-то привлекает потенциальных инвесторов. Куда целесообразнее было бы создать цельную игру и уже под неё собственный движок. А лучше не одну игру – но в этом случае точно необходимо привлекать и государство, и другие компании. Почему же начинать надо с игры, а не с движка? Сначала остановимся подробнее на втором – в чём проблема с созданием одного лишь движка. Тут всё довольно просто – этот движок будет просто некому продать.

    По словам самих представителей VK, среди потенциальных покупателей фигурируют «Сбер», «Ростех», «МТС» и даже «Союзмультфильм». Если с последним ещё как-то понятно, то зачем нужен игровой движок первым трём – абсолютная загадка.

    Во-первых, не очень-то их сфера деятельности (вы ведь, наверное, тоже вряд ли вспомните какую-либо компьютерную игру от «Ростеха»?). Во-вторых, игровой движок – всё-таки не критическая инфраструктура, без которой рухнет российская экономика и оборот вышеозначенных компаний. То есть в нынешние времена это явно не самое приоритетное направление инвестиций для этих корпораций, которым сейчас куда важнее озаботиться созданием российской операционной системы, языка программирования и т.п. Оставим за скобками вопрос, для чего вообще таким грандам IT, как «Сбер», нужен сторонний поставщик ПО в лице VK – их ресурсов хватит, чтобы реализовать подобное абсолютно самостоятельно. Неудивительно, что «сберовцы» уже поспешили заявить, что не собираются участвовать ни в чём подобном.

    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

    Про выход на международный рынок думать тем более бесполезно. Даже если забыть про санкционные преграды, это крайне трудно реализуемо. Там много лет фактически доминируют два (на все игры в мире!) движка – Unreal и Unity. Подвинуть мировых монополистов, выпустив новый продукт, пусть даже очень качественный, очень сложно. Это инициатива из разряда – а давайте создадим очередного «убийцу айфонов». Да, есть ещё крупные компании, вроде EA, которые не пользуются Unreal и Unity… но только потому, что имеют собственные движки.

    А что же насчёт отечественных производителей игр, мультипликационных студий и прочих создателей анимации? Вторые действительно могли бы стать потенциальными клиентами VK. Вот только рынок тут крайне узкий, подобных компаний не так много, а потому сомнительно, что удастся хотя бы отбить вложенные в движок миллиарды.

    С игроделами ситуация ещё хуже. Их мало, да ещё и наиболее серьёзные уже давно создали собственные движки например, Gaijin Entertainment (которая, правда, уже не очень-то и российская) или Lesta Games. Да и немногие захотят выстраивать всю архитектуру своей игры, ориентируясь на движок, который пока существует лишь сугубо теоретически.

    Вот тут мы и подошли к главному – в России почти отсутствует игровая индустрия и её нужно создавать с нуля. Сейчас же на росссийском игровом рынке доминирует иностранная продукция. И всё бы ничего, если бы часть этой продукции не носила откровенно антироссийского характера. Ещё в конце геополитически нейтральных 1990-х выходили такие проекты, как Red Alert (где СССР вторгается и захватывает Европу, а противостоит ему некий европейский Альянс) или Operation Flashpoint (тут уже СССР захватывает некое суверенное островное государство в Балтийском море, а борется с ним американская армия и местные партизаны).

    Дальше эта вакханалия, естественно, только разрасталась. В Tom Clancy’s End War Россия показана в роли зачинщика Третьей мировой войны. В Battlefield: Bad Company игрок в роли американского военного противостоит русским на территории вымышленных стран. В World In Conflict вновь рассказывается о нападении СССР на западные страны. Call Of Duty 4: Modern Warfare и вовсе повествует о гражданской войне в России, развязанной ультранционалистами, в которой игрок участвует от лица американских или британских военных, тут градус русофобии зашкаливает на каждом шагу. Даже в далёкой от политических сюжетов Rise of the Tomb Raider рассказывают о том, как русские угнетают свободные народы и дают игроку возможность побороться с российской пропагандой (сжигая коктейлями Молотова портреты Юрия Гагарина).

    Посвящённые Второй мировой Company of Heroes 2, Call of Duty и совсем уж свежие Battlefield V и Call Of Duty World War II занимаются откровенным переписыванием истории. Первые две изображают советских военных карикатурными идиотами (к тому же жестокими), которые ещё и регулярно убивают своих (солдаты комиссаров, командиры — солдат). Последние две и вовсе вычеркнули СССР из сюжета, как будто его и не было в той войне. Зато в Battlefield V есть кампания о немецких танкистах, которые в последние дни войны задумались об идеологии, которая довела их до жизни такой.

    Но это же всего лишь игры, стоит ли беспокоиться? Зачем нам их создавать? Компьютерные игры давно превратились в полноценные художественные произведения, можно сказать, это новые медиа. В плане влияния на сознание людей они ничем не отличаются от фильма, книги или газетной статьи. А внимания привлекают даже больше, особенно среди молодёжной и детской аудитории. Поэтому критичность столь плачевной ситуации на игровом рынке не стоит недооценивать.

    Исправлять эту ситуацию нужно совсем не запретами (такие идеи неоднократно обсуждались в Госдуме), которые в этой сфере не просто бесполезны, а часто даже дают обратный эффект. Проблема решается созданием качественных российских игр. И вот тут уже государству стоит поддерживать и даже инициировать подобные проекты, будут ли их предлагать мелкие студии разработки или гигантские компании вроде VK, которой было бы неплохо посмотреть в этом направлении. Заодно и мечты о движке могли бы сбыться. Ведь если будут амбициозные игровые проекты, которые заинтересуют аудиторию, то и движок будет востребован не только в собственных играх.

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